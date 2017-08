Kein Platz für Frust und Langeweile

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Die Bevölkerung der Gemeinde Heede freut sich bereits jetzt auf das diesjährige Dorffest, das am 2. September stattfindet. Veranstaltet wird es traditionell im und am Gemeindezentrum sowie auf dem weiträumigen Gelände ringsherum. Im Mittelpunkt steht ein Spiele-wettbewerb für den erlebnishungrigen Nachwuchs. Eingeteilt in verschiedene Altersklassen muss er sich verschiedenen Herausforderungen stellen, wobei er für Bewegung auf seinem Punktekonto sorgen kann. Wer am besten abschneidet, darf sich nach Beendigung der Spiele als erster ein Geschenk aussuchen. Weitere Attraktionen sind die Hüpfburg, auf der sich nach Herzenslust herumtollen lässt, sowie der Schießstand und die Rutsche – um nur einige aufzuzählen. Frust und Langeweile haben keine Chance auf dem Fest: Davon kann man ausgehen.

Zur Gestaltung des Events tragen auch eine Reihe von örtlichen Vereinen bei, die verschiedene Aufgaben übernehmen. Es versteht sich von selbst, dass die Gäste gut verpflegt werden. Für sie gibt es reichlich Kaffee und Kuchen sowie Gegrilltes. Ab 20 Uhr steht Unterhaltung und Spaß auf dem Programm. Der Ausschank von Getränken erfolgt bis 23 Uhr. Erfahrungsgemäß lässt sich kaum ein Heeder, gleichgültig, ob jung oder alt, das Event entgehen, das im Laufe des Nachmittags immer mehr den Charakter eines Volksfestes annimmt. Das liegt selbstverständlich nicht zuletzt am facettenreichen Programm, das ein Helferteam rund um Bürgermeister Reimer Offermann (kleines Foto) während mehrerer Sitzungen erarbeitet hat, und an der besonderen Atmosphäre, die dort herrscht. Finanziert wird es übrigens durch Haussammlungen. Dabei erweisen sich die Heeder in der Regel als überaus spendabel. Im nächsten Jahr feiert das Dorffest sein 40-jähriges Bestehen. Beginn der Veranstaltung ist um 14 Uhr.



von Ulf Marek

erstellt am 25.Aug.2017 | 12:01 Uhr