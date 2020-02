Karten für den St. Patrick’s Day

Avatar_shz von Redaktion Elmshorn

04. Februar 2020, 10:04 Uhr

Bokholt-Hanredder | Jeder ist ein Ire am St. Patrick’s Day – auch in Bokholt-Hanredder. Dort will der Ausschuss für Kultur und Soziales das Ereignis mit den Dorfbewohnern zwar erst am Sonnabend, 14. März, ab 20 Uhr im Bürgerhaus, Hauptstraße 85 feiern. Doch schon jetzt gibt es die Karten im Vorverkauf. Für das irische Gefühl sorgen Marcus und Michael alias die „Irish Pub Rovers“ mit Oldies, Countrysongs und Tunes zum Tanzen in einem abendfüllenden Programm. Michaels „irische Stimme“ entführt in einen Pub auf die grüne Insel. Fiddle und Akkordeon beherrscht Marcus perfekt. Die Tickets kosten 12 Euro im Vorverkauf und sind erhältlich bei Musik Hofer in Elmshorn, Flamweg 5, in der Buchhandlung Lenz, Barmstedt, Reichenstraße 8 sowie unter der Telefonnummer (0 41 23) 9 22 22 36 und per E-Mail unter tickets@bokholt-hanredder.de.