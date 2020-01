Neue Ferien-Aktion in Barmstedt : Junge Filmemacher drehen in der Bücherei

Bei der Ferien-Aktion in der Stadtbücherei haben elf Jugendliche eigene Trailer zu ihren Lieblingsbüchern gedreht.

04. Januar 2020, 11:00 Uhr

Barmstedt | Dreh deinen eigenen Filmtrailer: Dieses Ferien-Angebot des Fördervereins der Barmstedter Stadtbücherei haben am Freitag elf Jugendliche wahrgenommen. Sie drehten mit iPads in den Räumen der Bücherei einen Filmtrailer zu ihrem Lieblingsbuch, schossen Fotos, gestalteten Texte und unterlegten alles mit passender Musik. „Auf dem Tablet ist die iMovie-App, da ist schon einiges vorgegeben wie die Schnittfolge, die Länge oder auch die Musik. Aber wir können noch ganz viel selbst gestalten“, erklärten die Jugendlichen, die sich in kleinen Gruppen zusammengetan hatten und ihre Ideen einfließen ließen.

Eine Gruppe hatte sich das Buch „Carlotta – Internat auf Probe“ von Dagmar Hoßfeld ausgesucht und erstellte dazu ihren eigenen Trailer. „Wir können aus 20 verschiedenen Musiken auswählen. In unsere Geschichte blenden wir Bilder ein, vielleicht auch einen kleinen Film“, sagte eine begeisterte Sophie. Mit von der Partie war auch Marius (11). „Wir haben zu Hause auch ein iPad, aber da daddel ich nur rum. Das hier ist mal was ganz anderes“, fand er. In der Geschichte ist Hannah heimlich verliebt in Marius. Ob die beiden am Ende zusammenkommen, wollte keiner verraten. „Es muss ja spannend bleiben“, erklärten die Filmemacher.

Mit den neuen Medien gewinnen wir auch Kinder, die kaum noch lesen. Claudia Kollschen, stellvertr. Leiterin der Stadtbücherei

Für die Landschaftsaufnahmen spannten die Jugendlichen eine große grüne Leinwand auf, alles andere fügten sie hinterher auf dem iPad hinein. „Seit einigen Monaten verfügen wir über 16 iPads und dazu ein Mac-Book“, sagte die stellvertretende Büchereileiterin Claudia Kollschen. Es seien Geräte, die wir für Klassenführungen durch die Bücherei nutzen, um so über diese neuen Medien das Interesse der Kinder zu gewinnen“, ergänzte sie. „So gewinnen wir auch Kinder, die kaum noch lesen.“ Die Bücherei entwickele sich immer mehr hin zu einer Mediathek, sagte Kollschen, und das Interesse an dem neuen Angebot gehe weit über Barmstedt hinaus.

Infos über Bildrechte

Als Mitglied des Fördervereins begleitete die Medienpädagogin Silke Schwarz die Aktion ehrenamtlich. „Ich helfe den Kindern bei der Anwendung der Technik und erkläre ihnen die richtige Nutzung – zum Beispiel, dass bei der Verwendung von Fotos aus dem Internet die Bildrechte gewahrt werden müssen und dass sie deshalb nur Bilder nehmen dürfen, bei denen es erlaubt ist. Außerdem weise ich sie darauf hin, was sie filmen dürfen und wo es Grenzen bei Fotos von Personen gibt“, sagte Schwarz.

Aktion über Fake News geplant

Dass es bei dieser Ferien-Aktion nicht bleiben soll, machte Kollschen deutlich: „Mit Fake Hunter verfügen wir über ein Planspiel für Schüler ab der achten Klasse, bei dem fünf Werkzeuge vorgestellt werden, mit denen man Fake News im Internet erkennen kann. Dazu gibt es ein Portal, das mit Fake News bestückt ist, und an dem die Schüler üben können.“ Zuhause sollten sie die Übungen fortgesetzen. „Wir sind geschult in der Anwendung und brennen darauf loszulegen“, sagte Kollschen.