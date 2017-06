Jetzt geht es in die richtige Richtung

vergrößern 1 von 1 Foto: HPE 1 von 1

Das Alters- und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau hat 2016 ein Plus von 32 000 Euro gemacht. Seit 2008 hatte das Heim kontinuierlich Miese eingefahren. Im vergangenen Jahr war der Verlust noch 25 000 Euro hoch. „Die Kurve geht nach oben“, sagte Wirtschaftsprüfer Harm Lorenzen während der Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbands des Seniorenheims in den Räumen der Einrichtung. „Die Ertragslage ist im Vergleich zu den Vorjahren positiv, die Belegungsquote perfekt, der Wirtschaftsplan wurde eingehalten“, so Lorenzen. Es sei vernünftig geplant worden. Auch wenn der Personalaufwand tarifbedingt gestiegen sei, bewege sich alles im Rahmen. Heimleiter Christoph Merker begründete: „Wir haben 2015 eine Belegung von 99,12 Prozent gehabt, 2016 eine Belegung von 99,14 Prozent, also eine kleine Steigerung.“



39 000 Euro Abschlag für die Marktstraße

Die Erwirtschaftung eines Plus liege auch daran, dass die Mitarbeiter im Rahmen eines Sondertarifs von 2015 bis 2017 auf etwa Weihnachtsgeld verzichten. „Von dem Gewinn wird jetzt aber ein Teil an die Belegschaft ausgeschüttet“, so Merker. Ein weiteres Merkmal für die finanzielle Kurvensteigung sei die positive Verhandlung mit den Krankenkassen gewesen. Eine Ausgabe kam mit der Sanierung der Marktstraße auf die kommunale Einrichtung zu. Sie zahlte eine Abschlagssumme von 39 000 Euro. Die endgültige Zahlung steht wie bei den Hausbesitzern an der Straße noch nicht fest.

„Insgesamt werden Kosten von etwa 167 000 Euro umgelegt“, so Bürgermeisterin Heike Döpke, die auch kraft Amtes Verbandsvorsteherin ist. Die Gemeinden Langeln und Bevern hatten eine Kündigung aus dem Verband ausgesprochen, der von diesem abgelehnt wurde. Die Verbandsmitglieder stellten fest, dass diese Gemeinden weiterhin Mitglieder sind, die auch Zahlungen leisten, und somit die Kündigung hinfällig ist.

Die beiden Bürgermeister Detlef Fuhlendorf (Langeln) und Johann Hachmann (Bevern) möchten ihren Austrittswillen aufrechterhalten, wie sie bekundeten. Ein im vierten Quartal 2016 erfolgter Heizungsrohrbruch im Heim führte zu einem Auslaufen von Wasser in Abschnitte des Unterbodenestrichs. „Zwei Zimmer, in denen noch Trockner stehen, fallen erst einmal für die Belegung aus“, so Merker. Die Ursachenforschung für den Rohrbruch dauert an. Verbandsmitglied Reimer Karstens schlug vor, einen Betrieb für die einmalige Pflege der Rabatten um das Anwesen zu engagieren. Auch der Sinnesgarten, der inklusive der Auffahrt und der Bepflanzung rund um das Haus 600 000 Euro gekostet habe, sollte von Schachtelhalm entkrautet werden. Merker, der Angebote für die Jahresgartenpflege eingeholt hatte, befand diese als zu teuer. „Das sind Kosten, die nicht gedeckt werden“, gab er zu bedenken. „Mit 1000 Euro für die Rabattenpflege und 2000 Euro für Sommerarbeiten im Garten müssten wir auskommen“, sagte er. Heedes Bürgermeister Reimer Offermann erklärte: „Hier besteht Handlungsbedarf. Wir werden mit dem Vorstand eine Lösung suchen.“



von Ulf Marek

erstellt am 30.Jun.2017 | 12:56 Uhr