Blaue Wildreflektoren : Jäger sind sich sicher: Wildreflektoren wirken

Jäger betonen die Wirksamkeit der Reflektoren. 2017 hatten sich im Kreis Pinneberg 453 Wildunfälle ereignet.

von Christian Uthoff

20. April 2018, 14:30 Uhr

Kreis Pinneberg | 453 Wildunfälle haben sich laut Landespolizei im vergangenen Jahr auf den Straßen und Autobahnen im Kreis Pinneberg ereignet. Die Zusammenstöße können grundsätzlich zu jeder Tages- und Jahreszeit geschehen. Unfälle verhindern sollen die blauen Wildreflektoren. Auf den Straßen im Norden des Kreises Pinneberg gehören sie bereits zum Alltag. Ob zwischen Lutzhorn und Bokel, Barmstedt und Bullenkuhlen oder Hemdingen und Heede: An vielen Kreis- und Landesstraßen haben Jäger in der Vergangenheit auf eigene Kosten die blauen Reflektoren an den Leitpfählen angebracht. Ob sie tatsächlich wirken und die Unfallzahlen reduzieren, darüber hatten Ende vergangenen Jahres erneut Experten aus Wissenschaft, Behörden und Verbänden während einer Messe in Hannover diskutiert. Denn zu dem Thema gibt es gegensätzliche Meinungen und Forschungsergebnisse. Gast dabei: Wolfgang Heins, Präsident des Landesjagdverbands Schleswig-Holstein und Kreisjägermeister des Kreises Pinneberg aus Lutzhorn. Er ist von der Wirksamkeit der blauen Reflektoren überzeugt. „Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.“

In Schleswig-Holstein sei bis Ende 2016 eine Langzeitstudie durchgezogen worden. Dort, wo die Reflektoren hingen, hätte die Jäger einen Rückgang der Unfallzahlen festgestellt – im Mittel von 60 bis 63 Prozent. Auch wenn einige Wissenschaftlicher sagen würden, die Tiere seien für das blaue Licht überhaupt nicht empfänglich, halte man dagegen: „Die Zahlen sprechen für sich“, so Heins. „Und wir sollten jede Möglichkeit nutzen, Unfälle zu vermeiden.“ Laut der Studie habe es auch weder Hinweise auf eine Gewöhnung des Wilds an die Reflektoren noch eine Verlagerung der Wildunfälle an andere Stellen gegeben.

Nach Angaben der Landespolizei haben sich die Zahlen der Wildunfälle in Schleswig-Holstein in den vergangenen Jahren kaum verändert: 2015 wurden 15.024 gezählt, 2016 waren es 15.135. 2017 ereigneten sich laut Landespolizei 453 Wildunfälle im Kreis Pinneberg. Die Auszählung sei aber sehr schwer, gibt die Polizei zu bedenken, da sich die Erfassungskriterien über die Jahre hinweg geändert hätten.

Die Unfallgefahr sei im Kreis sehr hoch, weil es ein flächenmäßig kleines Gebiet mit viel Verkehr und einer hohen Siedlungsdichte sei, berichtet Heins „Hier passiert auch etwas mehr, nicht nur an kritischen Punkten.“ An der Kreisstraße 2 (Barmstedt – Bokel), auf der mitunter sehr schnell gefahren werde, habe man insgesamt einen Rückgang der Wildunfallzahlen festgestellt. Die Installation der Reflektoren an den Leitpfosten würden die Hegeringe und Reviere übernehmen. „Unser Wunsch wäre es aber, dass die Industrie die Pfähle gleich mit blauem Reflektor herstellt“, so Heins.

Kritik an den Reflektoren gab es laut Deutschem Jagdverband während der Hannoveraner Messe vom Gesamtverband der Deutschen Versicherer (GDV), der Technischen Universität (TU) Dresden sowie von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA). Letztere wies nach, dass die Farbe Blau für Rehe keine Warnfarbe ist. Bei verschiedenen Versuchen zeigten die Tiere keine Verhaltensänderung oder gar einen Fluchtreflex. Die lichttechnische Untersuchung der TU Dresden hatte zum Ergebnis, dass Wildwarnreflektoren überhaupt keine für Wildtiere wahrnehmbaren Lichtreflexe in den Straßenseitenraum abstrahlen können. Allerdings habe eine Befragung unter Autofahrern ergeben, dass 70 Prozent aufmerksamer oder langsamer fahren, wenn sie Reflektoren wahrnehmen.

Angepasste Geschwindigkeit ist der beste Schutz

Denn eine besonders große Rolle kommt nach wie vor den Menschen zu: Dass der beste Schutz gegen Wildunfälle eine angepasste Geschwindigkeit und vorausschauendes Fahrens sei, darauf hatte Ulrich Klaus Becker vom ADAC hingewiesen. Heins kritisiert, dass Autofahrer häufig die Verkehrszeichen nicht beachteten, die auf starken Wildwechsel hinweisen. Große Schilder wie die, die zur Damwild-Brunft aufgebaut würden, hätten eine höhere Wirkung, weil sie nicht permanent an den Straßen ständen. „Wildtiere kennen keine Verkehrsregeln. Sie müssen über Straßen wandern, etwa um zu fressen oder Partner zu finden“, so Heins weiter. Die Jägerschaft habe zudem bereits viele Dinge ausprobiert, um die Unfallzahlen zu reduzieren – von CDs in den Bäumen bis hin zu Duftstoffen an Straßenrändern, die die Tiere innehalten lassen sollen. „Letzteres ist sehr zeitintensiv“, so Heins. „Und der Duft ist schnell verflogen.“

Im Kreis Pinneberg gebe es keine bestimmten Schwerpunkte für Wildunfälle: „Je höher das Tempo, desto mehr passiert auch“, sagt Heins. „Das ist dann ein schockartiges Erlebnis.“ Das Wild tauche blitzschnell auf, ein Unfall sei kaum noch zu verhindern. Bei einem Unfall bestehe eine Anzeigepflicht, so Heins. „Die Polizei muss informiert werden.“ Hintergrund sei der Tierschutzgedanke, ein vielleicht verletztes Tier soll möglichst schnell erlöst werden.

Am Rande der Tagung stellte der Deutsche Jagdverband zudem das Tierfund-Kataster vor. Per spezieller App können Verkehrsteilnehmer damit Wildunfälle melden. „So bekommen wir einen Überblick“, so Heins. Wissenschaftler der Universität Kiel werten die Daten aus. So sollen Wildunfallschwerpunkte ermittelt und schließlich entschärft werden. Mehr als 40 000 Datensätze liegen inzwischen bundesweit vor. Ein Blick auf die Karte zeigt: Ein Großteil davon stammt aus Schleswig-Holstein. „Jedes Revier kann Unfallschwerpunkte einsehen“, berichtet Heins. Ein Autofahrer bekomme über die Wildwarn-App ein akustisches Signal von seinem Smartphone, wenn er in einen gefährlichen Bereich hineinfahre. Komme es doch zum Unfall, könne man sofort den genauen Standort angeben. Der Revierinhaber wisse damit genau, wo der Unfall passiert ist. Perspektivisch könnten die Daten auch in Navigationsgeräte integriert werden. „Das wird die Zukunft sein“, so Heins.