Jagd am Rantzauer See : Jäger schießen sechs Gänse

von Elisabeth Meyer

erstellt am 11.Nov.2017 | 16:02 Uhr

Barmstedt | „Auf Wunsch der Stadt soll damit versucht werden, den Gänsen, die auch als Verursacher für die Verschlechterung der Wasserqualität im See angesehen werden, den Aufenthalt in der Umgebung zu verleiden“, erklärte Heins. Beobachtungen hätten ergeben, dass sich regelmäßig zwischen 40 und 50 Gänse auf und am See aufhalten.

Gemeinsam mit Stadtrat Ernst-Reimer Sass (CDU), der sich um die Gänseproblematik kümmert, hätten die zwölf Jäger der Jagdgemeinschaft Barmstedt zunächst den Bereich der Lillschen Wiese zwischen der Seepromenade und der L 75 abgesichert, so Heins. Es seien Warnbaken aufgestellt worden, um Spaziergänger und Jogger nicht zu gefährden. Zudem sei der Schulbeginn abgewartet worden, um Gefahren für Schulkinder auszuschließen. Zwar sei nur senkrecht in die Luft geschossen worden, „aber Abpraller sind immer möglich“, sagte Heins, der auch Kreisjägermeister ist. Die erlegten Tiere werden im Ofen landen, sagte er: „Ihr Fleisch kann man gut verwenden.“

Angekündigt worden sei die Aktion nicht, „weil nicht klar war, ob es klappen würde“, erklärte Heins. Ein erster Versuch am Mittwoch sei gescheitert, „aber am Freitag war die Lage gut“. Die Beteiligten hoffen, „dass die Jagd die Gänse nachhaltig beeindruckt hat und sie den See für eine gewisse Zeit meiden werden“, sagte Heins. Sollte es notwendig sein, könne die Aktion wiederholt werden: Gänse dürfen bis zum 31. Januar gejagt werden.