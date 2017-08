Mal-Projekt : Inklusion auf die kreative Art

vergrößern 1 von 1 Foto: Helga Pergande 1 von 1

Barmstedt | 14 Kinder mit und ohne Behinderung haben in Barmstedt am Inklusionsprojekt „Kunst verbindet“ teilgenommen, das der Kreisjugendring (KJR) im Rahmen des Ferienprogramms angeboten hat. Den Acht- bis 15-Jährigen standen Elena Kipnis von der Malschule Elmshorn und Karen Wöbke vom Jugendhaus Krückaupark zur Seite. „Es war ein gelungener Versuch, den wir gern wiederholen wollen“, zog KJR-Geschäftsführer Ingo Waschkau bei der Präsentation der Ergebnisse Bilanz.

„Die Idee, Kinder mit und ohne Handicap gemeinsam etwas gestalten zu lassen, besteht schon länger“, sagte Kreispräsident Burkhard Tiemann, Vorsitzender des Vereins „Gemeinsam“, der sich um benachteiligte Kinder kümmert und die Aktion bezuschusst hat. Bei Gesprächen mit dem Jugendhaus und der Malschule habe die Idee Gestalt angenommen. „Der KJR hat dann sofort zugestimmt, das Projekt zu unterstützen“, sagte Tiemann erfreut, der die Resultate beeindruckend fand. „Ohne die Zuwendung des Vereins hätten wir diesen Tageskurs aber nicht stattfinden lassen können“, betonte Waschkau.

Einen Tag lang hatten die jungen Teilnehmer verschiedene Maltechniken ausprobiert. Kipnis hatte ihnen gezeigt, wie sie menschliche und tierische Figuren auf das Papier bringen können. „Alle waren aufmerksam bei der Sache und hatten Zeit, Dinge auszutesten“, sagte Kipnis, die Ölpastell, Pastellkreide und und Acryl in Form von Stiften, Farben und Spray anbot. Die Teilnehmer malten Menschen, Tiere und Fantasiefiguren, schnitten sie aus und klebten sie auf einen großen Rahmen, dessen Mitte eine Erdkugel zeigt. „Die Kinder haben häufig die Plätze gewechselt, so dass sie immer neue Nachbarn hatten“, sagte Kipnis. Sie hätten gut gemeinsam gearbeitet und sich gegenseitig geholfen.

Nele war von ihren Malereien begeistert. „Das Papier war ganz leer, wir haben alles selbst gemacht“, sagte sie. Am besten gefiel ihr ihre Fantasiefigur: ein Katzendrache. Allerdings müsse man vorsichtig malen, einige Farben seien aus der Kleidung nicht mehr zu entfernen. Darleen mochte am liebsten mit Ölkreide malen. „Damit kann ich das Bild besser gestalten. Ich kann etwas verwischen oder verbessern.“ Samantha fand – wie Nele – die Fantasie am besten. Sie malte ein Wesen aus Mensch, Fisch, Hund und Hai.

Kipnis und Wöbke waren sehr angetan von dem großen offenen Schuppen auf dem KJR-Gelände, in dem die Kinder ausreichend Platz hatten. „In den Pausen haben sie auf dem Außengelände gespielt und hatten viel Bewegung“, sagte sie. Die Atmosphäre sei schön gewesen. „Es war eine Mischung aus Konzentration und Spaß“, so Kipnis. Als die Teilnehmer gefragt wurden, ob sie das Projekt wiederholen würden, schallte den Erwachsenen ein einstimmiges lautes „Ja“ entgegen.

Waschkau hatte beobachtet, dass die Kinder zu Anfang verhalten und ruhig gewesen seien. „Das hat sich schnell geändert. Sie wurden fröhlich, lachten und waren sehr kommunikativ“, sagte er und musste selbst lachen. Und die anfängliche Skepsis, keinen Menschen malen zu können, sei dank der Anleitung verschwunden. „Es ist Bewegung in den Figuren; die Kinder haben durch Ausprobieren Sicherheit gefunden“, stellte Kipnis erfreut fest.

Die jungen Künstler schenkten das Gesamtwerk dem KJR. „Es wird einen Ehrenplatz erhalten“, bedankte sich Waschkau, und Wöbke resümierte: „Inklusion müsste selbstverständlich sein, ohne viel darüber zu reden.“

von Helga Pergande

erstellt am 31.Aug.2017 | 13:45 Uhr