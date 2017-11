Im nächsten Jahr neu durchstarten

vergrößern 1 von 2 Foto: Marek 1 von 2

Der PferdeseuchenSperrbezirk, der das Gut Aspern in Groß Offenseth-Aspern umfasst hat, ist nach einer Dauer von etwa dreieinhalb Monaten vor kurzem aufgehoben worden. Besitzer Christopher Kirsch, in dessen Gesamtbestand sich 48 Pferde befinden, ist erleichtert. „Wir wurden kalt erwischt, und es war eine harte Zeit. Der Pferdesport ist deutschlandweit zum Erliegen gekommen“, sagt der aktive Polo-Spieler, der zurzeit im sonnigen Argentinien trainiert. „Dieses Jahr war ein harter Einschnitt, aber wir gehen positiv in das Jahr 2018.“

Kirsch richtet seit 2006 jährlich Polo-Turniere auf Gut Aspern aus, darunter den „Bucherer High Goal Cup“, der internationale Anerkennung findet und die Polo-Elite aus aller Welt in das Dorf bei Barmstedt lockt. „Wir waren wie alle Polospieler in Deutschland mitten in der Saison“, so Kirsch. Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten wie der Schauspieler Heino Ferch hatten sich angemeldet (wir berichteten).

„Die Maßnahme hat uns finanziell belastet, ich musste drei Angestellte entlassen“, sagt er. In seinem Stall sei bei einem Pferd die Pferdeseuche entdeckt worden. Zum Ausbruch war es bei dem Tier indes nicht gekommen.

„Es sind Viren, die die Pferde als Antikörper haben, die gar nicht ausbrechen müssen“, erklärt Kirsch. Das betroffene Pferd war bereits seit acht Jahren bei ihm. Die anderen hatten sich nicht angesteckt. „Es ist nicht in Ordnung, dass diese gesunden Pferde deutschlandweit getötet wurden“, sagt er.

Weiterhin ist er nicht damit zufrieden, dass Pferde gesetzlich als Nutztiere eingestuft werden. „Damit wird die Einhufer-Blutarmut mit der Geflügelpest in einen Topf geworfen“, betont er und fordert: „Die Gesetze müssen dem Wohl der Tiere angepasst werden.“

Eine Aufstallung gehe bei Pferden gar nicht, so Kirsch. „Sie sind Fluchttiere und müssen bewegt werden.“ Zum Glück seien die Kreisveterinäre einsichtig gewesen. Die Polospiele fanden trotzdem statt, die Spieler kamen ohne Pferde und ritten auf denen von Kirsch. „Es waren Top-Argentinier dabei, die gegen die deutsche Nationalmannschaft gespielt haben“, so Kirsch. Er verband das Turnier mit einer großen Kinderveranstaltung und Huschrauberrundflügen. Zudem veranstaltete er zwei Show-Spiele und einen Familientag. Allerdings musste er als Organisator zwei weitere Turniere absagen. Die „German Polo-Tour“ in München und Berlin.

In Holzkirchen bei München war im Juli alles komplett aufgebaut und das Catering bestellt, als kurzfristig dort die Stallpflicht für Pferde festgelegt wurde. Die Poloteams mussten absagen. „Zum Glück sind uns die Sponsoren nicht abgesprungen“, so Kirsch.

Die lange Sperre ließ Kirsch aus der Not eine Tugend machen. „Wir haben die Zeit für die Pferdezucht genutzt und junge Pferde erfolgreich trainiert und ausgebildet“, sagt er. Wie sieht die Zukunft aus? „Bei uns wird ja der Pferdesport groß geschrieben, deshalb wollen wir unsere Anlage weiter ausbauen und eine Reithalle errichten“, berichtet er und weiter: „Wir arbeiten schon professionell und wollen noch professioneller werden.“ Die entlassenen Arbeitskräfte will er wieder einstellen.

Kirsch ist mit dem Polosport aufgewachsen. Bereits sein Vater hatte ihn betrieben. „Meine Mutter war in den 1970er-Jahren die erste Frau, die Polo gespielt hat“, sagt er. Er wolle nicht nur den Nachwuchs fördern, sondern auch Frauen den Reitsport öffnen. „Wir werden auch 2018 Events erweitern und einen Familientag sowie ein Musikfestival und ein kulinarisches Festival mit einem Food-Truck anbieten“, so Kirsch.