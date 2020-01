Zeugen gesucht : Im Kreis Pinneberg haben Einbrecher mehrfach zugeschlagen

Schmuck, Bargeld und mehr wurden an vier verschiedenen Orten entwendet. Die Kripo Pinneberg bittet um Hinweise.

von Philipp Dickersbach

09. Januar 2020, 14:30 Uhr

Kreis Pinneberg | An vier Orten im Kreis Pinneberg haben in den vergangenen Tagen Einbrecher zugeschlagen. Wie die Polizei gestern mitteilte, verschafften sich in der Nacht auf Mittwoch bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Amselstraße in Elmshorn. Die Bewohnerin war anwesend, bemerkte die Einbrecher jedoch nicht. Die Täter entwendeten Schmuck, Bargeld, ein Mobiltelefon und persönliche Dokumente.

Am Dienstagabend, zwischen 19.30 und 20.30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Barmstedter Kampstraße ein. Ihre Beute: Bargeld.

Ebenfalls Geld sowie Schmuck und Modeaccessoires entwendeten Täter, die am Mittwochvormittag in ein Haus in der Von-Helms-Straße in Tornesch eingestiegen waren.

Der vierte Fall ereignete sich am Mittwoch im Schlottweg in Klein Offenseth-Sparrieshoop. Unbekannte stahlen aus einem Einfamilienhaus Schmuck. Die Kripo Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise werden unter Telefon (0 41 01) 20 20 entgegengenommen.

