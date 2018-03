Im „Grünen Wald“ erblickt

Lisa und Rolf Rander feiern die Diamantene Hochzeit

von Ulf Marek

21. März 2018, 16:30 Uhr

Im Tanzlokal „Grüner Wald“ in Vossloch haben sie sich kennengelernt und kürzlich die Diamantene Hochzeit gefeiert: Die Barmstedterin Lisa Rander (81), geborene Grelck, und Rolf Rander (86), gebürtig aus Lychen im Landkreis Uckermark.

„Als Kinder haben wir viel auf dem Holzplatz des Sägewerks meines Vaters gespielt“, erklärt Lisa Rander. Im Alter von zehn Jahren trat sie in den BMTV ein, turnte bei Otto Wiechel und spielte Handball bei Ede Menzler. Auch bei der DLRG war sie tätig. Im Freibadbecken in der Großendorfer Straße lernte sie schwimmen. Nach der Schule besuchte sie die Haushaltsschule in Elmshorn und lernte dann Herrenschneiderin.

„Lehrlingsgehalt konnte der Meister nicht zahlen, das habe ich von meinem Vater bekommen“, sagt sie. Als sie ihren Rolf beim Tanz in den Mai in Vossloch kennenlernte, hatte sie schicke, nagelneue Schuhe an. „Natürlich gingen wir zu Fuß dorthin, auf dem Rückweg zog ich die Schuhe aus und ging barfuß“, lacht sie.

Rolf Rander war 14 Jahre alt, als die Familie mit ihm 1945 nach Barmstedt floh. „Wir sahen schon die Flüchtlingstrecks und deutsches Militär an uns gen Westen vorbeiziehen und schlossen uns einen Tag bevor russische Soldaten kamen an“, so Rander.



Rumpelpflaster und viele Bäume







Familie zum Löschen gefahren





Sein Vater war Malermeister und gebürtiger Barmstedter. „Wir hatten hier Verwandte und sie ab und zu besucht, etwa zur 800-Jahr Feier“, sagt er. Der Bruder des Vaters betrieb eine Bäckerei in Barmstedt. „Seine Matjestorte war über Barmstedt hinaus bekannt und sehr beliebt“, so Rander weiter. Die Familie kaufte sich später das Haus in der Hamburger Straße, in dem er heute mit seiner Frau wohnt. „Damals gab es dort altes Rumpelpflaster, und viele Bäume wuchsen an der Straße“, sagt Rander. Bei Regen hätten dicke Pfützen in den Straßensenken gestanden und gegen die Fenster des Hauses geklatscht, wenn ein Gefährt darüberfuhr. Nach der Gesellenprüfung 1951 steckte er mit 19 Jahren die Nase über den Tellerrand und arbeitete etwa im Schwarzwald und in Basel und verdiente 1,21 DM pro Stunde. Insgesamt war er fünf Jahre fern der Heimat. Wieder zurück machte er seinen Meister. Nach knapp einem Jahr des Kennenlernens heirateten die Beiden. Er leitete eine Malerwerkstatt, seine Frau zog vier Kinder groß und kümmerte sich um das angegliederte Farbengeschäft.Rander war Mitglied der Barmstedter Feuerwehr. Wehrführer war Lisa Randers Vater Heinz Grelck. „Er hatte drei Schwiegersöhne bei der Wehr“, erklärt sie. Ihr Mann erzählt, wenn abends mal wieder die Schuttkuhle in den Grelck‘schen Tannen brannte, sei kurzerhand die Familie zum Löschen losgefahren. Rander war ebenfalls Mitglied im BMTV und Klassenleiter beim Kinderfest. Die Seitendekoration am Ritterwagen habe er jedes Jahr erneut gestaltet. Lisa Rander zog vier Kinder groß, das Paar hat vier Enkel. Ein beliebtes Reiseziel war die Nordsee in Dänemark.