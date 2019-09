Workshop in Hemdingen geplant : Ideen zur Ortsentwicklung sind gefragt

Ein Architekturbüro kümmert sich nun um ein Ortskonzept.

09. September 2019, 14:00 Uhr

Hemdingen | Auch Hemdingen spürt die wachsende Nachfrage nach Wohnraum und möchte seine Infrastruktur an die wachsenden und sich ändernden Bedarfe anpassen. Die Sporthalle ist in die Jahre gekommen, die Nachfrage bei Kita-Plätzen steigt und auch der Wunsch von Eltern, ihre Kinder nachmittags sicher betreut zu wissen, wird immer häufiger geäußert. Deshalb beabsichtigt die Gemeinde, den Bildungs- und Sportstandort im Ortszentrum weiterzuentwickeln. Größere Bauvorhaben sind für Gemeinden dieser Größenordnung trotz der aktuell niedrigen Zinsen meist nicht ohne Fördermittel finanzierbar. Voraussetzung für eine Förderung ist in der Regel ein Ortsentwicklungskonzept, in dem die Bedarfe nachvollziehbar hergeleitet sind.

Mit der Erarbeitung eines solchen Konzeptes hat die Gemeinde das Architekturbüro Butzlaff+Tewes und das Stadtplanungsbüro ContextPlan aus Brande-Hörnerkirchen beauftragt.

Bei Ortsbesichtigungen mit einigen Gemeindevertretern und Gespräche beim Dorffest Ende August konnten sich die Planer erste Eindrücke vom Ort verschaffen. Im nächsten Schritt wollen sie die Bürger in einem Workshop zu deren Ideen und Wünschen für die Entwicklung Hemdingens befragen. Vor dem Hintergrund der älter werdenden Bevölkerung und sich verändernder Trends, beispielsweise in der Mobilität, wird es um Fragen zur sozialen Infrastruktur um die Ortsentwicklung im Allgemeinen gehen.

Zu diesem Ideenworkshop laden die Planer alle Interessierten für Donnerstag, 12. September, von 17 bis 20 Uhr ins Sprüttenhuus, Steindamm 4, ein.