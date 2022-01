Auto in zwei Teile gerissen : Horror-Unfall bei Langeln: Unfallfahrerin muss sich vor Gericht verantworten

Die junge Frau war mit ihrem Auto bei Langeln von der Fahrbahn abgekommen und dann in ein Wohnmobil geprallt – offenbar war sie unaufmerksam. Nun muss sie sich vor Gericht verantworten.

Avatar_shz von Johanna Ulrich

17. Januar 2022, 07:00 Uhr

Die junge Frau war mit ihrem Auto bei Langeln von der Fahrbahn abgekommen und dann in ein Wohnmobil geprallt – offenbar war sie unaufmerksam. Nun muss sie sich vor Gericht verantworten.

Weil sie im Straßenverkehr offenbar unaufmerksam war, muss sich eine junge Frau aus dem Kreis Pinneberg nun vor Gericht verantworten: Die 19 Jahre alte Fahrerin eines BMW war im Mai 2021 bei Langeln (Kreis Pinneberg) auf der Barmstedter Chaussee (L 75) mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Sie schleuderte in ein Wohnmobil, dessen Insassen dabei verletzt wurden. Der genaue Unfall-Grund sei bislang noch unklar, sagte Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow auf Nachfrage von shz.de. Der BMW wurde bei dem Unfall in zwei Stücke gerissen.

In den Gegenverkehr geraten

Das Unglück hatte sich am 10. Mai 2021 ereignet: Die 19-Jährige war gegen 18.40 Uhr mit ihrem BMW auf der Landesstraße 75 bei Langeln von Barmstedt aus in Richtung der Bundesstraße 4 unterwegs. Sie kam nach rechts von der Straße ab. Beim Gegenlenken geriet die junge Frau aus Heede in den Gegenverkehr und prallte mit ihrem Auto seitlich in ein Wohnmobil, so die Polizei.

Florian Sprenger (Archivbild)

Weiterlesen: Unfall bei Langeln: BMW in zwei Teile gerissen – Fahrerin überlebt leicht verletzt

Der BMW wurde dabei durch die Wucht des Aufpralls in zwei Teile gerissen und auf ein Feld geschleudert. Den Augenzeugen bot sich ein Bild der Zerstörung. Wie durch ein Wunder wurde die Unfallverursacherin nur leicht verletzt und überlebte. Das Wohnmobil kam ebenfalls von der Straße ab und landete im Straßengraben. Die 67-jährige Beifahrerin des Wohnmobils wurde dabei leicht verletzt. Der 70-jährige Fahrer blieb unverletzt, stand zunächst jedoch unter Schock.

Ob es eine Ablenkung durch ein Smartphone oder ähnliches gab, lässt sich aus der Anklage nicht entnehmen. Peter Müller-Rakow, Oberstaatsanwalt

Warum die junge Fahrerin im Mai abgelenkt war, werde sich vermutlich in der Verhandlung klären, so Müller-Rakow. „Ob es eine Ablenkung durch ein Smartphone oder ähnliches gab, lässt sich aus der Anklage nicht entnehmen.“ Im Anklagesatz sei als Grund lediglich Unaufmerksamkeit genannt.

Fahrlässigkeit ergibt Straftatverdacht

Allerdings, so Müller-Rakow, auch Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr stelle eine Fahrlässigkeit dar. Somit ergebe sich ein Straftatverdacht. Am Mittwoch (19. Januar) muss sich die BMW-Fahrerin daher vor dem Jugendgericht in Elmshorn verantworten.