Hilfsbereit und kantig

Trauer in Hemdingen: Gemeinderatsmitglied Arnold Boehnke nach langer Krankheit verstorben

05. September 2019, 16:00 Uhr

Hemdingen | Mit einer Schweigeminute haben die Hemdinger Gemeinderatsmitglieder während ihrer Sitzung am Mittwochabend dem Ende Juli verstorbenen Arnold Boehnke die letzte Ehre erwiesen. Boehnke hatte sich lange Jahre in die politische Arbeit des Dorfs eingebracht und war dafür sehr geachtet. Für ihn wurde am Mittwochabend Stefanie Timm-Bohne für den Gemeinderat verpflichtet. Die Mutter einer Tochter lebt mit ihrer Familie in Hemdingen. Politisch erklärte sie sich zur Hemdinger Wählergemeinschaft zugehörig. Künftig wird Timm-Bohne den Bauausschuss leiten.



Der sich um alles kümmerte





„Ich kümmere mich drum. Ich mach das.“ Wer in Hemdingen diesen Satz hörte, hörte ihn meist aus dem Mund von Arnold Boehnke. Der 68-Jährige war im Ort dafür bekannt, dass er sich viele Aufgaben ans Bein band und man sich hundertprozentig auf die Erledigung verlassen konnte.

„Arnold Boehnkes Tod ist ein bedauerlicher Verlust für die Gemeinde und für jeden, der ihn näher kannte“, sagte Heinz Brandt, Direktor des Amtes Rantzau, gegenüber unserer Zeitung. Dabei beeindruckt den Amtsdirektor vor allem, wie intensiv sich Boehnke mit kommunalpolitischen Themen beschäftigte und sich einbrachte.

„Er schien ein Mensch zu sein, für den der Tag mehr als 24 Stunden hat.“ Man musste ihn, so Brandt, nie lange um etwas bitten. 2015, mit Beginn der Flüchtlingswelle, war Boehnke schnell bereit, die Flüchtlingsunterkünfte zu betreuen. „Das war für uns ein Glücksgriff!“ Wie selbstverständlich habe Arnold Boehnke zur Amtsgemeinschaft gehört. Was seine persönliche Beziehung zu Boehnke betrifft, lobte Brand dessen Offenheit. „Man konnte mit ihm über alles reden.“

Boehnkes Herz schlug vor allem für die Feuerwehr. Lange Jahre war er Jugendwart bei der JuBaRa und Kreisausbilder beim Feuerwehrverband. Wehrleiter Jörn Clasen war daher erleichtert, dass er noch die Möglichkeit bekam, sich von seinem Kameraden zu verabschieden. Bürgermeister Hans-Hermann Sass wird Arnold Boehnke als „kantigen, hilfsbereiten Menschen mit sehr eigenständiger Meinung“ in Erinnerung behalten, „der seine Versprechen stets hielt“.