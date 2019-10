Luftbildserie für Barmstedt und Elmshorn : Hier finden sie alle Teile im Überblick

Von Ellerhoop bis Bokel, von Kollmar bis Langeln: An dieser Stelle haben wir alle Teile unserer Luftbildserie zusammengefasst.

Avatar_shz von Christian Uthoff

18. Oktober 2019, 13:06 Uhr

Barmstedt/Elmshorn | Ob Barmstedt, Elmshorn, Bevern oder Seestermühe: Drohnenfotograf Hans-Joachim Kölln war in den vergangenen Wochen in allen Dörfern rund um Barmstedt sowie Elmshorn und auch in den Städten unterwegs, um für unsere neue Serie „Hier bin ich Zuhause“ Luftbilder der einzelnen Orte zu machen.

Zweimal pro Woche porträtiert shz.de dazu einen Ort und seine Bewohner. Die Menschen erzählen von ihren Lieblingsplätzen, ihren Erlebnissen und der Historie der Kommune.

Alle Teile unserer Serie finden Sie nach Erscheinen in der folgenden Liste. Ihre Gemeinde oder Stadt ist noch nicht dabei? Dann wird ein Serienteil dazu in den kommenden Wochen erscheinen.

