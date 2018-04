Henning würde Bürgermeister-Amt übernehmen

von shz.de

21. April 2018, 00:00 Uhr

Bis vor Kurzem sah es so aus, als würde Osterhorn ohne Bürgermeisterkandidat auf die Kommunalwahl zu steuern. Amtsinhaber Ralf Henning (Foto) hatte angekündigt, den Posten abgeben zu wollen. Doch nun macht Henning doch weiter. Und auch einen Kandidaten für den Stellvertreterposten gibt es. Jörg Kröger steht für das Ehrenamt bereit.

In zahlreichen Gemeinden wird das amtliche Endergebnis der Kommunalwahl am 6. Mai mit Spannung erwartet. Anders in Osterhorn: Im hohen Norden des Kreises Pinneberg steht lediglich die örtliche Wählergemeinschaft zur Wahl. Somit bedarf es keiner hellseherischer Fähigkeiten, um die Besetzung der neuen Gemeindevertretung vorauszusagen. Ein Blick auf die Kandidatenliste der Wählergemeinschaft sollte dafür ausreichen.

Henning befindet sich gerade auf der Ziellinie seiner ersten Amtsperiode. Seit 2013 lenkt er die Geschicke seiner Gemeinde. Eigentlich wollte er 2018 das Bürgermeisteramt abgeben (wir berichteten), doch bis zuletzt fand sich kein Freiwilliger, der ihn beerben wollte. Nun also die Wende. „Ich werde weitermachen“, bestätigt Henning auf Nachfrage unserer Zeitung. Gründe liefert er auch mit: „Wir haben eine gute Truppe in der Gemeindevertretung, die Stimmung ist friedlich, und etwas Geld zum Gestalten gibt es auch.“ Außerdem habe man abgesprochen, dass „die Aufgaben in der Breite deutlich mehr verteilt werden“.

1966 gründete sich in Osterhorn die Wählergemeinschaft – und seither tritt auch nur sie zu Kommunalwahlen an. Das Dorf mit seinen knapp 450 Einwohnern liegt eingebettet in der Hörnerau-Niederung, die 1996 als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen wurde. Das kleinste unter den Hörner-Dörfern misst 638 Hektar und ist bis heute stark landwirtschaftlich geprägt. Ruhig geht es zu in Osterhorn. Dennoch kommen zu den Gemeindevertretersitzungen in der Regel mehrere Zuhörer, manchmal sind die Lokalpolitiker aber auch unter sich. Seit es in Osterhorn keinen Sitzungsraum mehr gibt, wird im Amtshaus im benachbarten Hörnerkirchen getagt.

Großes Thema war in den vergangenen Jahren der Breitbandausbau. Die Politik kümmert sich zudem auch um Dinge wie neue Schaukeln und Tornetze für den Spielplatz. Ebenso thematisiert wurden die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf moderne LED-Technik oder Laster, die aufgrund fehlerhafter Navis durchs Dorf geleitet werden.