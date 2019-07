Headbangers 2019: Hitzeschlacht der Metal-Fans eröffnet

von Ulf Marek

Brande-Hörnerkirchen | Laut und heiß: Pünktlich um 16 Uhr ist gestern Nachmittag die 22. Ausgabe des Headbangers Open Air (H. O. A.) in Brande-Hörnerkirchen gestartet worden. Das dreitägige Musikspektakel, bei dem 25 Bands der internationalen Hardrock- und Heavy-Metal-Szene auftreten und zu dem Fans aus allen Teilen der Welt kommen – erwartet werden insgesamt rund 2500 Metal–Heads –, wurde mit einem furiosen Auftritt der deutschen Band Mirror Plain (Foto) eingeläutet. Die Gruppe ist derzeit mit der US-Band Queensryche auf Europa-Tournee, die ebenfalls gestern auf der altehrwürdige Bühne auf dem Veranstaltungsareal von Thomas Tegelhütter an der Schierenhöh live zu sehen war. Zu den Acts, die dort heute und morgen für weitere dezibelreiche Kost sorgen wollen, gehören Velvet Viper, Exciter und Blaze Bayley. Für Kurzentschlossene gibt es noch Karten an der Tageskasse. Heute geht es um 12 Uhr weiter