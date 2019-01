Abriss in Barmstedt : Häuser in der Reichenstraße müssen weichen

Am Mittwochmorgen haben Arbeiter damit begonnen, mit einem Bagger das Haus Nummer 15 an der Barmstedter Reichenstraße abzureißen. Das Nachbargebäude, die ehemalige BZ-Geschäftsstelle, wird ebenfalls abgerissen.

von Elisabeth Meyer

09. Januar 2019, 14:05 Uhr

Barmstedt | Am Mittwochmorgen ging es los: Unter den Augen zahlreicher Zuschauer haben Arbeiter damit begonnen, mit Hilfe eines Baggers das Haus Nummer 15 an der Barmstedter Reichenstraße abzureißen. Es ist das Nebengebäude der ehemaligen Geschäftsstelle der Barmstedter Zeitung (BZ), die ebenfalls abgerissen wird (wir berichteten). Während der aktuellen Arbeiten wird die Reichenstraße zwischen Feld- und Bahnhofstraße noch bis einschließlich Freitag für den Autoverkehr gesperrt sein. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle zeitweise passieren.

Christian Uthoff

Ab kommendem Montag, 14. Januar, soll dann die alte BZ-Geschäftsstelle abgerissen werden. „Das wird vom dann freien Nachbargrundstück aus passieren, so dass eine komplette Straßensperrung nicht mehr notwendig ist“, erklärte Investor Ernst-Günter Gottschau. Es könne aber zu Teilsperrungen direkt vor dem Gebäude kommen. Gottschau will auf dem freigewordenen Areal ein Wohngebäude errichten. Die BZ zieht derweil ein paar Häuser weiter in Richtung Innenstadt: Sowohl Redaktion als auch Geschäftsstelle werden ab Februar im ehemaligen Modehaus Dannenberg (Bahnhofstraße 1) ihr neues Zuhause haben.