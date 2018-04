Bullenkuhlen : Hachmann ist Spitzenkandidat der BWB

Auf den jetzigen Bürgermeister entfielen während der Wahl der BWB-Mitglieder in der Gastwirtschaft Harbeck vor Kurzem die meisten Stimmen.

von Siegfried Schilling

21. April 2018, 01:00 Uhr

Bullenkuhlen | Mit Willi Hachmann als Spitzenkandidat tritt die Bürgerliche Wählergemeinschaft Bullenkuhlen (BWB) zur Kommunalwahl an. Auf den jetzigen Bürgermeister entfielen während der Wahl der BWB-Mitglieder in der Gastwirtschaft Harbeck vor Kurzem die meisten Stimmen. Hachmann tritt erneut für das Amt des Bürgermeisters an, das er bereits seit 29 Jahren bekleidet. Am Urnengang nahmen 35 Stimmberechtigte teil.

Zu den großen Projekten, die während Hachmanns Amtszeit realisiert wurden, zählen die örtliche Wasserversorgung und -entsorgung, der Rad- und Wegebau, der Bau des Gemeindehauses und aktuell das neue Baugebiet am Kreuzrebenbach. Seine Ziele für die Zukunft: Die Versorgung Bullenkuhlens mit Breitband und die Fertigstellung des Baugebiets. „Ich bin eigentlich, wenn man so will, in die Bürgerliche Wählergemeinschaft Bullenkuhlen hineingewachsen“, berichtete Hachmann. „Mein Start als Gemeindevertreter erfolgte 1982, vier Jahre später wurde ich stellvertretender Bürgermeister. Seit 1988 lenke ich die Geschicke der Gemeinde mit.“

Geleitet wurde die Versammlung von Doris Ihde, Vorsitzende der BWB. Die Wählergemeinschaft sei um acht Mitglieder gewachsen und habe nun insgesamt 79 Männer und Frauen in ihren Reihen. Sie ist derzeit die einzige aktive politische Kraft in Bullenkuhlen.

In seinem Bericht, den Bürgermeister Willi Hachmann vor der Kandidatenkür hielt, fasste er noch einmal die wichtigsten Entwicklungen in der Gemeinde zusammen. In dem 1,8 Hektar großen Baugebiet am Kreurebenbach sollen 16 Grundstücke entstehen. „Damit ist das Bauvolumen für Bullenkuhlen bis 2025 ausgeschöpft“, so Hachmann. Zudem umriss er das Problem der Geschwindigkeitsübertretungen auf der Kreisstraße 12, die quer durch den Ort führt. Dabei stelle die Überquerung bei Harbeck ein besonderes Problem dar. Man müsse mit Kreis und Politik verhandeln, um eine Tempomilderung zu erreichen, so der Bürgermeister. Durch die anhaltende Nässe seien außerdem die Gemeindestraßen und -wege stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Doch habe es im Augenblick keinen Sinn, etwas zu machen. Das Angebot von Kindertagesstätten und Schulen in der Nachbarschaft stelle sich gut dar – auch wenn Krippenplätze möglicherweise rarer seien.