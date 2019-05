Gutes Eulenjahr in der Region

Viele Mäuse, viele Waldkäuze: Rund um Barmstedt brüten mehrere Jäger der Nacht / Fünf Paare zwischen Barmstedt und Vossloch

von Christian Uthoff

28. Mai 2019, 16:00 Uhr

Barmstedt | Die vor Kurzem vom Nabu Barmstedt durchgeführte Fledermaus- und Eulenexkursion am Rantzauer See und im angrenzenden Waldgebiet ist erneut ein voller Erfolg gewesen. Das berichtete Hans-Jürgen Raddatz, der die Tour gemeinsam mit Katja Erber organisiert hatte. Zur bereits elften Auflage der Veranstaltung waren 35 Gäste gekommen. Sogar Besucher aus Itzehoe und der Wilstermarsch seien in Barmstedt dabei gewesen.

Das Eulenjahr 2019 sei bislang ein gutes, weil es derzeit sehr viele Mäuse gebe, die die Hauptnahrung der meisten Eulenarten darstellten, berichtete Raddatz. Die häufigste Eulenart in der Region ist der Waldkauz, dessen Bestand im Vosslocher Wald von ihm seit Ende der 1970er-Jahre gezielt untersucht wird. Seit einigen Jahren unterstütze ihn dabei Torsten Nummsen.

Seit 1977 halten sich laut Raddatz im etwa 170 Hektar großen Waldgebiet durchweg zwischen zwei bis drei, ausnahmsweise sogar vier Paare auf, die jedoch bei Nahrungsknappheit nicht in jedem Jahr brüten. „In sogenannten Mäusejahren können die Waldkäuze bis zu sieben Jungvögel ausbrüten“, berichtete Raddatz. „Aktuell sind es aufgrund der vielen Mäuse vier Waldkauzpaare zuzüglich eines Paares im Waldgebiet Bast in Vossloch.“ Mindestens drei der Paare seien erfolgreich beim Brüten gewesen, davon zwei in natürlichen Baumhöhlen und eins in einem Nistkasten. Früher seien sehr viele Höhlenbäume aus Unkenntnis und aus Sicherheitsgründen gefällt worden, so Raddatz weiter. „Darum hat der Nabu Barmstedt im Wald etwa zehn Eulenkästen aufgehängt, um die Höhlenverluste auszugleichen.“ Seit einigen Jahren würden in den Wäldern der Landesforsten glücklicherweise vermehrt Höhlenbäume als sogenannte Habitatbäume markiert und stehen gelassen. „Das findet in enger Kooperation zwischen dem hiesigen Förster und dem Nabu statt“, betonte Raddatz.

Während der Fledermaustour hatte zuerst der Nabu-Vorsitzende Hans-Peter Lohmann die Gäste begrüßt, bevor Katja Erber und Raddatz die heimischen Fledermaus- und Eulenarten vorstellten. Anschließend gingen die Besucher mit Fledermausdetektoren von der Gaststätte „Zum Bootssteg“ an das angrenzende Seeufer und zur Schlossinsel, wo es mit Beginn der Dunkelheit Abendsegler über den Baumwipfeln und Wasserfledermäuse zu beobachten gab.

Im Anschluss ließen sich auch die jungen bettelrufenden Waldkäuze, die in der Nähe des Rantzauer Sees in einem hohlen Baum ausgebrütet wurden, aus kurzer Entfernung beobachten. Einige hartgesottene Gäste ließen es sich darüber hinaus nicht nehmen, zu später Stunde noch ins Zentrum des Vosslocher Waldes geführt zu werden, um dort den Waldkäuzen zu lauschen, die in diesem Jahr nicht zur Brut schritten und dafür mit lauten Revierschreien auf sich aufmerksam machten.

Erber wies unter anderem auf die Bedeutung der Insekten hin, die für die Fledermäuse lebensnotwendig seien. Darum sei es so wichtig, mehr insektenfreundliche Stauden und Gehölze zu pflanzen. Diesbezüglich bestehe noch viel Nachholbedarf. Außerdem stellte sie unter anderem Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen vor, etwa durch das gezielte Anbringen von Fledermauskästen.