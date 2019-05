Gut gewappnet

Bei der Jahreshauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Bokholt-Hanredder probten Wehren aus der Region den Ernstfall

von shz.de

20. Mai 2019, 18:37 Uhr

Bokholt-Hanredder | Ein anspruchsvolles Szenario wartete bei der Jahreshauptübung der Feuerwehr Bokholt-Hanredder auf dem Betriebsgelände der Firma Maaß-Hell auf die Einsatzkräfte. Wehrführer Matthias Adam beschrieb die Ausgangslage so: „Mit Unterstützung der Wehren aus Klein Offenseth-Sparrieshoop und Barmstedt muss ein Großfeuer mit ganz starker Rauchentwicklung in den Maschinenhallen gelöscht und Verletzte geborgen werden. Eine Person liegt auf dem Dach. Im Zuge des Einsatzes ereignen sich weitere Fälle“, so Adam. Die weiteren Fälle waren nicht weniger dramatisch. Ein Auto war unter einen Ladewagen geraten, der Fahrer schwer verletzt. Und unter einem Container lag eine eingeklemmte Person, bei dieser Übung alles Puppen.

Klaus Balzer von der Wehr Bokholt-Hanredder und Arne Dencker von der FFW Barmstedt bildeten die Einsatzleitung. Sie erlebten wie die Wasserversorgung aufgebaut wurde und die Atemschutzträger sich in der verqualmten Halle vorarbeiteten. Eine Sicht war nicht möglich, daher war Eigensicherung hierbei oberstes Gebot.

Kritischer Beobachter am Rande des Geschehens war Günther Korff, Bürgermeister der Gemeinde Klein Offenseth-Sparrieshoop. „Ich bewundere dass es immer noch Leute gibt, die sich am Wochenende Zeit nehmen, um solche Dinge zu proben. Das ist Ehrenamt und harte Arbeit was die hier machen. Wir statten unsere Feuerwehr gut aus. Was mich ärgert an der ganzen Sache ist, das die Gemeinden auf immer größeren Kosten sitzen bleiben. Wenn sich eine Lobby hinsetzt und sagt, die brauchen alle zehn Jahre eine neue Kampfausrüstung, dann kostet das die Gemeinde bei 50 Feuerwehrleuten 150 000 Euro und die kriegt man von niemanden wieder. Da müsste das Land mal eine Brücke bauen, das wir zumindest anteilig vom Land oder Bund Gelder wiederkriegen. So geht es nicht, das kann die Gemeinde auf Dauer nicht tragen“ so Korff.

Auch als Beobachter dabei ist Barmstedter Wehrführer Uwe Schinkel. „Für die Übung wurde ein sehr gutes Szenario aufgebaut. Das hat die Einsatzkräfte so richtig gefordert. Die Übung läuft sehr routiniert ab, alle Gruppen arbeiten ruhig und konzentriert ihre Aufgaben ab.“

Lea Julie (12) von der Jugendfeuerwehr Sparrieshoop filmt die Übung mit ihrem Handy. „Das ist spannend zu sehen wie sie die Puppen bergen, total beeindruckend“, so der Kommentar der Fachfrau. Nach gut einer Stunde waren alle Verletzen geborgen und gut versorgt und die Wehren rückten ab zur Kameradschaftspflege.