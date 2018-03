Endturnier der Barmstedter Spieliothek : GSS-Schülerin gewinnt Spieleturnier in Barmstedt

Pauline Fiebig erwürfelt sich beim großen Endturnier der Barmstedter Spieliothek den ersten Platz.

von Helga Pergande

26. März 2018, 14:30 Uhr

Barmstedt | Lennart (9) hat 620.000 Dollar gewonnen. Jaron (10) geht sogar mit 780.000 Dollar nach Hause. Aber: Dabei handelt es sich um Spielgeld. Die beiden nahmen mit 43 weiteren Kindern des vierten Jahrgangs aus 48 Klassen von 23 Schulen aus dem südlichen Schleswig-Holstein am Endturnier der Barmstedter Spieliothek teil. In Sechsergruppen saßen sie am Sonnabend in der Gottfried Semper-Schule (GSS) an Tischen des „Spielkasinos“ und zockten beim Spiel „Las Vegas“, bis die Würfel glühten. „Es ist ein spannendes Spiel. Es geht um Geld, und die Kindern lernen so auch zu verlieren“, sagte Spieliothek-Leiterin Anika Kinastowski.

Sie hatte mit ihrem 15-köpfigen Team aus überwiegend ehrenamtlichen Helfern das Turnier in Barmstedt organisiert, Kuchen gebacken und Getränke kostenfrei bereitgestellt. Die Spieler wurden von Eltern, Großeltern und Geschwistern begleitet. Insgesamt waren es 150 Personen, die zuschauten oder auf dem Schulhof die Großraumspiele nutzten.

Die Kinder hatten sich bei vorangegangenen Spieleturnieren in den Schulen für die Endrunde qualifiziert. Am Wettbewerb hatten sich fast 1000 Schüler aus 53 Klassen von 23 Schulen beteiligt. Jetzt spielten sie um die ersten Plätze. Liam (11) aus Elmshorn zählte seine Geldscheine. Was hätte er mit echtem Geld gemacht? „Ein großes Haus gekauft“, sagte er. Mika (10) aus Weddelbrook hätte sich einen exklusiven Sportwagen geleistet, und Ida (10) aus Ellerau wäre mit ihren Eltern ausgewandert. „Dorthin, wo mehr Sonne ist“, sagte sie. Lennart (9) aus Elmshorn hatte die Idee, seinen Gewinn an verschiedene Organisationen zu spenden. Und Mirjam (10) würde sich einen Fernseher für ihr Zimmer kaufen.

Mit Spannung wurde schließlich die Siegerehrung erwartet. Pauline Fiebig (9) von der GSS hatte sich den ersten Platz erwürfelt, Mohammed Ali (10) von der Friedrich-Ebert-Schule den zweiten und Ronja Faust (9) von der Grundschule Hainholz (beide Schulen in Elmshorn) den dritten Platz. Sie erhielten ein Las Vegas-Spiel und einen Umschlag für die Klassenkasse. Alle anderen Teilnehmer durften sich ein Spiel aussuchen, das die Spieliothek spendierte. „Es war für alle ein toller Nachmittag“, sagte der Vereinsvorsitzende Axel Schmidt. „Mit dieser Aktion machen wir Kinder und Eltern neugierig auf die Spieliothek.“