Grundschule erweitert Angebot

Die Einrichtung in Klein Offenseth-Sparrieshoop ist seit Kurzem eine Offene Ganztagsschule / Auch die Lutzhorner Außenstelle zieht mit

von shz.de

06. Oktober 2018, 16:39 Uhr

Die Grundschule Wiepeldorn ist seit Beginn des neuen Schuljahres eine Offene Ganztagsschule. Eingeschlossen ist natürlich auch die Außenstelle in Lutzhorn. Das teilte die Schulleiterin Christiane Ringlstetter-Franz im Gespräch mit unserer Zeitung mit. „Der Anstoß erfolgte von Seiten der Gemeinde“, sagte die Rektorin. „Das liegt ja auch im Trend. Viele Eltern arbeiten den ganzen Tag über und wünschen sich, dass ihre Kinder gut betreut werden. Bei uns gab es zwar auch in der Vergangenheit eine Betreuung bis 17 Uhr, die Offene Ganztagsschule aber bietet einen breiteren Rahmen für die schulische Entwicklung“, erklärte die Schulleiterin.

Der Unterricht beginnt in der Offenen Ganztagsschule mit dem „freien Ankommen“ um 7.40 Uhr. Wenn es die Eltern wünschen, kann die Betreuung für die Kinder – voraussichtlich ab dem Herbst – bis 17 Uhr in der Grundschule Wiepeldorn erfolgen. Die Lutzhorner Schüler werden von der Lebenshilfe dorthin gefahren, mit der die Einrichtung zusammenarbeitet. Wie viele Kinder tatsächlich das Angebot der Ganztagsbetreuung in Anspruch nehmen, steht noch nicht fest: In Klein Offenseth-Sparrieshoop könnten es laut Ringlstetter-Franz 50 oder 60 Mädchen und Jungen sein.

Unter Langeweile werden die Schüler sicherlich nicht leiden, denn sie können sich in etliche Arbeitsgemeinschaften (AG) einbringen und Theater spielen, Sport treiben und kochen, um nur einige Beispiele zu nennen. Alles stehe aber noch im Anfang beziehungsweise beginne erst.

Eine positive Entwicklung gab es bei den Schülerzahlen in Lutzhorn. Sie stiegen von 56 auf aktuell 58. „Das ist außerordentlich erfreulich: Jeder Schüler zählt“, betonte Ringlstetter-Franz. „Wir brauchen dies, um die entsprechende Klassenstärke zu besitzen.“



Steigende Zahlen in Lutzhorn





Zurückzuführen ist der Aufwärtstrend nicht zuletzt auf die Tatsache, dass die Einrichtung einige „Pfunde“ hat, mit denen sie wuchern kann – wie beispielsweise ihre Überschaubarkeit und der enge Kontakt zwischen Lehrkörper, Eltern und Kindern. Insgesamt unterrichten vier Lehrkräfte einschließlich Ringlstetter-Franz an der Grundschule Lutzhorn. „Wir haben unser Kollegium verjüngt. Eine Mitarbeiterin wurde in den Ruhestand verabschiedet, neu hinzugekommen ist eine junge Kollegin“, berichtet die Chefin.

Die Grundschule verfügt über eine Sonderpädagogin für die Erst- und Zweitklässler, die dreimal wöchentlich, manchmal mit einem Hund, vorbeischaut. Ihre Aufgabe ist es für einen guten Start der Mädchen und Jungen ins Schulleben zu sorgen und mögliche Defizite zu bearbeiten. Schulsozialarbeit leistet die Diplom-Pädagogin Britta Voigt, der dafür wöchentlich fünf Stunden zur Verfügung stehen. Die Schulsozialhilfe versteht sich als Bindeglied zwischen Schülern, Eltern und dem Lehrerkollegium. Jungen und Mädchen mit Problemen können sich dort Rat holen. Die Schulsozialhilfe organisiert verschiedene Projekte, wobei es beispielsweise um die Stärkung des Selbstbewusstseins gehen kann.

Laut Schulleiterin Ringlstetter-Franz besitzt die Grundschule in Lutzhorn außerdem noch viele weitere Vorteile, die sie attraktiv machen. „Alle kennen einander und spielen klassenübergreifend miteinander“, betonte sie. „Außerdem sind sie vertraut mit den Räumlichkeiten.“ Hinzu komme noch der familiäre Umgang mit den Kindern, die sich in der Einrichtung geborgen fühlten, sowie das effektive Lernen in kleineren Gruppen. Außer den Klassenräumen, die alle renoviert sind, steht dem lernenden Nachwuchs ein Computerraum- sowie ein Essensraum, eine Küche, eine Lese-Insel sowie ein Spieleausleih zur Verfügung.