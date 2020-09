Grüne wollen die Verkehrswende

Barmstedts Umwelt-Partei setzt aufs Zweirad statt aufs Auto – und fordert ein Umdenken.

von Elisabeth Meyer

22. September 2020, 18:11 Uhr

Barmstedt | Das Gespräch auf den Außenplätzen der Bäckerei Sass am Kuhberg wird immer wieder unterbrochen: Nicht einmal zwei Meter entfernt fahren dröhnend laute Lastwagen vorbei. Im Grunde passt es – geht es den Barmstedter Grünen doch um eine Verkehrswende in der Stadt. Zehn Ziele (siehe Infokasten) haben sie sich in ihrem „Grünen Mobilitätsplan für Barmstedt“ gesetzt, die sie gern in den nächsten Jahren erreichen möchten. Ein Punkt auf der Liste: der Lkw-Verkehr in der Innenstadt.

„Das ist hier unzumutbar – die Aufenthaltsqualität ist gleich Null“, sagt Marina Quoirin-Nebel in Anbetracht der vorbeirauschenden Lastwagen. Das gelte insbesondere für den Kuhberg, wo der meiste Schwerlastverkehr entlang fährt, aber auch für die restliche Innenstadt. „Wir fordern daher, die Innenstadt für den Lkw-Verkehr komplett zu sperren“, erklärt Jens Herrndorff. Ausnahmen solle es zu festgelegten Zeiten lediglich für den Anlieferverkehr geben. Der einstige Vorstoß der Grünen, die Innenstadt für eine Zeit lang probeweise zur Fußgängerzone zu machen, sei leider politisch nicht durchsetzbar gewesen, bedauert Quoirin-Nebel. „Es gibt doch keine Unfälle und ruckelt sich doch zurecht“, habe es geheißen, berichtet Elisabeth Rennekamp. „Aber das kann es doch nicht sein.“

Ein weiterer wichtiger Punkt ist den Grünen, die Stadt für Radfahrer attraktiver zu gestalten. Da viele Straßen zu schmal seien, um breite Radwege anzulegen, fordern sie die Einrichtung von Fahrradstraßen – auf ihnen haben Radler Vorfahrt vor dem motorisierten Verkehr. Radschutzstreifen wie auf der Lutzhorner Landstraße seien zwar an sich gut, aber nicht für alle optimal, stellt Quoirin-Nebel fest. „Viele haben Angst, sie zu benutzen.“

Und um die Barmstedter zum Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) zu bewegen, müssten mehr AKN-Züge fahren, fordern die Grünen. „Eine Taktung von 30 Minuten wäre ideal“, so Claus-Peter Jessen. Zudem sollten die bisherigen Diesel-Loks durch emissionsarme und barrierefreie Züge ersetzt werden. „Bei den alten sitzt man sogar in den Wagen in Abgasen.“

Desweiteren gehöre zu einem attraktiven ÖPNV auch ein Bus-Angebot, wie Ute Eckhardt-Tams betont. Dabei bewege sich offenbar etwas: Laut Claudius Mozer vom Kreis könnte im Dezember ein erstes Angebot in Barmstedt starten. Wie berichtet, sollen die in der Stadt bereits bestehenden Buslinien zeitlich und örtlich erweitert werden. „Wir haben in der Bus-AG gerade über mögliche Haltestellen gesprochen“, so Eckhardt-Tams.

Sämtliche Ziele zusammen sollten dem Klimaschutz dienen und ein umfassendes Verkehrskonzept darstellen, sagte Jessen. „Dafür wollen wir die Initiative ergreifen.“ Doch um die Forderungen schließlich auch umzusetzen, brauche es eine politische Mehrheit.