Großer Ansturm bei der Schnäppchenjagd

von shz.de

03. Mai 2018, 16:00 Uhr

Schnäppchen machen hieß es auf der großen Wiese hinter dem Heeder Gemeindehaus. Etwa 50 private Anbieter hatten ihre Flohmarktstände aufgebaut und boten an, was sie in ihren Wohnungen aussortiert hatten: Kleidung, Bücher, Puzzels, Spielzeug, Schuhe, Schlitten, Schmuck und Dekoartikel sowie Geschirr. Emmi (7) fand Reitstiefeletten plus Shaps dazu. Sie möchte demnächst Reitunterricht nehmen. Sie nahm noch ein Conni-Buch mit. Ihre Schwester Ida (5) drückte ein flauschiges Kuscheltier an sich, das ihr ihre Mutter spendiert hatte. Jonas (8) wühlte mit seiner Mutter in einem Stapel T-Shirts. Passt das oder doch lieber eine Nummer größer nehmen? Erst einmal anpassen. Er entschied sich für eines mit dem großen bunten GTA-Aufdruck. Große Dinosaurier verkaufte Raphael (11). „Sie sind nach wie vor toll, aber ich spiele nicht mehr damit“, sagte er, der mit dem Verkauf sein Taschengeld aufbessern möchte.

Das Organisatorenteam der Gemeinschaft Heeder Wähler (GHW) war mehr als zufrieden. Auf der überdachten Terrasse des Gemeindehauses hatten Karl-Heinz Bonnhoff und sein Team alle Hände voll an der Getränkebar zu tun. Auch Waffeln sowie Grillwürste waren begehrt. Die Plätze waren stets besetzt und die Stehtische umringt. Viele Besucher nutzten das sonnige Wetter und kamen per Rad. „Der Flohmarkt kommt gut an, der Besucherandrang freut uns“, fasste Katrin Westphalen zufrieden zusammen.