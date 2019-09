Großeinsatz auf dem Kruse-Hof

Drei Feuerwehren aus Barmstedt und Hörnerkirchen probten den Ernstfall / Gebäude soll im Oktober abgerissen werden

von Elisabeth Meyer

25. September 2019, 16:00 Uhr

Barmstedt | 87 Einsatzkräfte, mehr als zehn Löschfahrzeuge, Rauchbomben und zehn Schwerverletzte: Ein Großaufgebot von Feuerwehren aus der Region hat am Montagabend an der Barmstedter Brunnenstraße bei einem Feuer auf dem Kruse-Hof den Ernstfall geübt. Zahlreiche Schaulustige sahen zu, wie Brände per Drehleiter gelöscht werden und wie Atemschutzgeräteträger verletzte Personen aus einem verrauchten Gebäude retten. Ausgedacht hatten sich das Szenario Matthias Cords und Kai Seifert von der Feuerwehr Barmstedt.

Gegen 20 Uhr war die Feuerwehr Barmstedt mit allen verfügbaren Fahrzeugen und Einsatzkräften an die Brunnenstraße gerufen worden. Im Wohnbereich des Kruse-Hofs war ein Feuer ausgebrochen. Sechs Personen sollten sich noch im Gebäude aufhalten und unter Atemschutz gesucht werden, berichtete Seifert. „Wir hatten zudem eine verschüttete Person in einer Abstellkammer. Dafür musste eine Wand eingerissen werden. Das wurde mit dem Rüstwagen gemacht.“ Im hinteren Bereich – also im Stallgebäude – hatten laut Szenario Kinder gespielt. Dort mussten nach einer Verpuffung Verletzte gerettet werden. Im Zuge der nachbarschaftlichen Löschhilfe wurden auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Westerhorn und Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn gerufen.

Das Besondere an dem Einsatz: Da der Hof laut Feuerwehr kurz vor dem Abriss steht, konnten die Brandbekämpfer Türen aufbrechen, Wände einreißen, Rollläden aufhebeln und per Drehleiter einen Löscheinsatz üben, ohne auf Schäden Rücksicht zu nehmen. Dadurch sei die Übung besonders realistisch, betonten Seifert und Cords. „Wir sind unwahrscheinlich froh, dass wir das hier machen dürfen“, sagte Seifert. „Für uns ist es die beste Gelegenheit, in so einem Objekt zu üben. Wir müssen auf nichts achten, können auch mal an etwas entlangschrammen. Es ist das Beste, was man sich vorstellen kann.“ Um sich einen Überblick zu verschaffen, setzte die Feuerwehr zudem modernste Technik ein. „Wir haben unsere Drohne dabei, die dem Einsatzleiter noch einen Überblick aus der Luft verschafft.“

Um der Lage schnell Herr zu werden, war der Einsatz in zwei Abschnitte unterteilt worden. Abschnittsleiter Hans-Otto Fröde kümmerte sich mit einem Teil der Feuerwehr Barmstedt und der Feuerwehr Westerhorn um den Wohnbereich. Peter Huckfeldt übernahm mit dem anderen Teil der Barmstedter Wehr sowie der Wehr aus Brande-Hörnerkirchen/ Osterhorn das Stallgebäude.

Mitglieder der DLRG Barmstedt mimten die Verletzten. Offene Knochenbrüche, Blut und schwerste Verbrennungen: Sie waren sehr genau auf ihre Rolle vorbereitet und entsprechend geschminkt worden. Die Rettung der Verletzten sei der schwierigste Part gewesen, sagte Seifert. Sie wurden anschließend in einer Verletzten-Sammelstelle behandelt.

„Wir haben sehr viel Zeit in die Ausarbeitung der Übung gesteckt“, sagte Cords. Unter anderem waren Rauchbomben gezündet und zwei Nebelmaschinen eingesetzt worden, um die Gebäude komplett zu vernebeln. Die Planungen hatten laut Seifert begonnen, nachdem die Feuerwehr vom Abriss des Hofs erfahren hatte. Nach Absprachen mit dem Eigentümer und ehemaligen Besitzer waren die Räumlichkeiten besichtigt und das Szenario ausgearbeitet worden. „Es hat alles sehr gut geklappt“, so die Bilanz von Cords und Seifert. „Und die Einsatzkräfte hatten Spaß.“