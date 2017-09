Große Gefühle und große Musik

vergrößern 1 von 4 Foto: Roolfs (4) 1 von 4





„Im Fernsehen schalte ich bei Opern immer weiter.“ Das ging am Sonnabend nicht: Björn Schriever-Abeln saß zwischen knapp 800 Menschen auf einem Klappstuhl auf dem Barmstedter Marktplatz, lauschte und guckte gute zwei Stunden lang Oper. Schriever-Abeln hörte zum ersten Mal ein Stück dieser Kunstform bewusst und resümierte in der Pause: „Überraschend positiv“.

Der Elmshorner war gekommen, weil er die Karten seiner Frau geschenkt hatte. Verdis Nabucco wurde gegeben, seit 175 Jahren ein unverwüstlicher Klassiker des Genres. Zum zweiten Mal verwandelte sich der Barmstedter Marktplatz für dieses Stück in ein Freilufttheater. Die Sonne versank hinterm Orchesterzelt, die Abendkühle kroch in die Kleidung, ab und zu fuhren Autos hinter den Sichtschutzzäunen entlang; ein paar Zaungäste erhaschten Blicke auf die Bühne und Töne auf ihren Stühlen in der Fußgängerzone.

„Das gemeinsame Erlebnis ist wunderbar“, schwärmte Bärbel aus Wedel, die mit zwei Freundinnen gekommen war. „Der Gesang gefällt mir ausgezeichnet“, lobte Ute von Gallern: „Nur die Ausstattung fehlt“. Die Hamburgerin vermisste ein größeres Ensemble und mehr Aufwand; sie hatte vor vielen Jahren in Schwerin eine Aufführung mit Pferden gesehen. In Barmstedt blieb dagegen alles im etwas kleineren Rahmen. Das war auch gut so: Bei den Massenszenen wurde deutlich, dass die Bühne relativ klein war und jeder sorgfältig darauf achten musste, sich im richtigen Moment in die richtige Richtung zu bewegen.

Die Inszenierung der Festspieloper Prag von Oldrich Kriz, der auch als Bariton sang, war sehr konventionell gehalten. Die Kostüme glänzten, die Gesten waren bedeutungsschwer, wer gerade nichts zu singen hatte, stand still. Der Ton kam über Lautsprecher, die an der Bühne hingen; das mag bei einer Opern-Air-Veranstaltung unvermeidlich sein, ließ die akustische Ortung der Sänger allerdings vermissen. Klanglich gab es allerdings nichts auszusetzen. Das Licht war ein wenig knapp; es stand nur eine Scheinwerferbrücke direkt an der Bühne zur Verfügung, dadurch standen immer wieder Darsteller im Schatten.

Die Geschichte, die in der Oper erzählt wird, erscheint maßlos überladen. Es geht um die babylonische Gefangenschaft der Hebräer bei Nebukadnezar – auf italienisch: Nabucco – und gleichzeitig um eine machtsüchtige vermeintliche Königstochter, um eine Liebe zwischen echter Königstochter und Gefangenem, der König wird von Gott mit Wahnsinn gestraft und rettet schließlich mit Gottes Hilfe seine Tochter vor dem Schafott. Das Ganze auf italienisch. Erzählt wird gar nichts, gespielt eher symbolisch: Es geht ausschließlich ums Singen. Singend taumelt Nabucco getroffen zu Boden, singend hält Abigaille ihrem geliebten Ismaele das Schwert an die Kehle. Große Gefühle, begleitet von großer Musik und dargestellt in großem Gesang, so lautet die Grundidee dieser Oper.

„Es fasziniert doch“, stellte Opern-Neuling Schriever-Abeln fest. Ute von Gallern gefielen vor allem die Sopranistin Liana Sass als Abigaille und der Bass Jurij Kruglov als Zaccharias.

„Ein schönes Erlebnis, auch wenn’s kalt ist“, befand eine Besucherin aus Wedel. Nabucco hatte sie noch nie gesehen, aber sie kannte schon vorher die Melodie des berühmtesten Stückes aus der Oper, des Gefangenenchors: „Va, pensiero, sull’ ali dorate“.