Exhibitionismus : Groß Offenseth-Aspern: Mann lässt die Hose runter, trägt aber einen Mund-Nasen-Schutz

Der Unbekannte hatte sich vor einer 17-jährigen Fahrradfahrerin entblößt. Die Polizei sucht Zeugen.

von Michael Bunk

23. Juni 2020, 17:05 Uhr

Groß Offenseth-Aspern | Großer Schrecken für eine 17-Jährige: Wie die Polizei erst am Dienstag, 23. Juni, mitteilte wurde die junge Frau am 17. Juni in Groß Offenseth Opfer eines Exhibitionisten. Der Unbekannte hatte in den Abendstunden auf dem Fahrradweg der Landesstraße 112 zwischen Brande-Hörnerkirchen und Groß Offenseth-Aspern in Höhe Einmündung der Straße Hütten seine Hose heruntergelassen, als sie ihn passierte.

Die 17-Jährige rief erst von zu Hause aus die Polizei. Deren Fahndung nach dem Unbekannten blieb aber bislang erfolglos. Der Täter wird als älterer Mann mit dunklen kurzen Haaren beschrieben. Er soll eine beige-farbene Hose und einen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Außerdem hat die Zeugin einen silbernen Pkw in der Nähe beobachtet. Unklar ist, ob es sich dabei um das Fahrzeug des Täters handelt.

Die Ermittler der Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder die Herkunft des Pkw der VW-Golf-Klasse geben können, Telefon (04121) 8030.

