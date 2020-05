Gottesdienst: kurz und hygienisch

Nach der Verabschiedung von Schutzkonzepten können die Kirchengemeinden wieder Gottesdienste in der Kirche feiern

von Silvia Dammer

08. Mai 2020, 11:00 Uhr

Barmstedt | Kirche von Zuhause aus ist seit Montag, 4. Mai, Vergangenheit. Dass die zahlreichen Gotteshäuser in und um Barmstedt am kommenden Sonntag doch noch keine öffentlichen Gottesdienste feiern, liegt an den aktuellen Handlungsempfehlungen, die die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) am 1. Mai veröffentlicht hat. Sie umfassen Regelungen, wie das kirchliche Leben im weiteren Verlauf der Corona-Pandemie normalisiert werden soll. Nach dem Versenden des Schreibens an die fast 1000 Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen der Nordkirche liegt die Entscheidung über den Start der öffentlichen Sonntagsgottesdienste jetzt bei den Kirchengemeinderäten. Auch in der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Barmstedt und der Christuskirchengemeinde Hohenfelde-Hörnerkirchen müssen die Räte jetzt über konkrete Schutzkonzepte und Gottesdienstformen beschließen.

Pastor Tobias Jäger von der Osterkirche Klein Offenseth-Sparrieshoop würde nur zu gern wieder vor 30 bis 40 Gottesdienstbesuchern in der Kirche predigen, mit ihnen beten und singen. Aber auch er muss zunächst die Verabschiedung eines Hygienekonzepts abwarten. Der Gemeindekirchenrat tagt in der kommenden Woche. Außer der Maskenpflicht und Desinfektionsmittelspendern an der Kircheneingangstür wird darin auch die maximale Teilnehmerzahl am Gottesdienst festgeschrieben sein. Ein Besucher auf zehn Quadratmeter Kirchenfläche würde für die Osterkirche bedeuten, dass 19 Menschen live am Gottesdienst teilnehmen könnten. Was, wenn es nach den langen Entbehrungen mehr Leute in die Kirche zieht? Pastor Jäger hält da an den Erfolgen der Online-Gottesdienste fest. „Wir haben ja zu Ostern und in den vergangenen Wochen bereits die Möglichkeit genutzt, die Gottesdienste aufzuzeichnen und über die verschiedensten Socialmedia-Kanäle zu streamen. Das ist bei den Leuten gut angekommen“, berichtet er. Der erste öffentliche Gottesdienst am 17. Mai werde daher auch im Livestream den Leuten zugänglich gemacht, die keinen Platz in der Kirche mehr finden.

Eine der Empfehlungen der Nordkirche hält Jäger nicht nur für kurios, sondern – und da ist er sich mit seinen Kollegen wie Pastor Ulrich Palmer, Christuskirchengemeinde Hohenfelde-Hörnerkirchen, einig – für sehr bedauerlich. „Es darf nicht gemeinsam gesungen werden, weil durch das Singen das Infektionsrisiko steigen soll – was allerdings wissenschaftlich nicht belegt ist.“ Für Jäger, der leidenschaftlich gern singt, ist ein Gottesdienst ohne Gesang kaum vorstellbar. „Da müssen wir eben kreativ werden“, verspricht er für den 17. Mai.

Pastor Bert Johannigmann wird den ersten öffentlichen Gottesdienst in der Christus-Kapelle in Hemdingen wahrscheinlich am 24. Mai mit Besuchern feiern. Dort entscheidet der Gemeindekirchenrat am 14. Mai, unter welchen Vorgaben er durchgeführt werden kann. In der Beratung soll auch eine Entscheidung zum Sommerfest der Kirche Hemdingen fallen. Was Johannigmann jetzt schon weiß: „Die Gottesdienste werden künftig kurz und mit viel Hygiene behaftet sein.“

Der Barmstedter Pastor Klaus-Dieter Piepenburg rechnet ebenfalls damit, am 17. Mai zum öffentlichen Gottesdienst einzuladen. Auch dort muss der Gemeindekirchenrat beschließen, wie viele Leute in die Kirche kommen dürfen. „Bisher waren das bei einem normalen Gottesdienst so um die 30 bis 50 Besucher“, sagt er. Sollten viel mehr Besucher den Gottesdienst feiern wollen als gestattet, dann denkt Piepenburg darüber nach, die Kirche auch sonntagsnachmittags zu öffnen. Dann soll auch die Organistin spielen. „So können Kirchenbesucher ihre ganz private Andacht halten, beten und Gottesdienst-Atmosphäre mit Musik, aber ohne Predigt genießen.“

Für Pfarrer Ulrich Palmer aus Brande-Hörnerkirchen gibt es in Bezug auf das Hygienekonzept noch viele Fragezeichen. In die Kirche Hörnerkirchen passen nach den Maßgaben eine Person auf zehn Quadratmeter 40 Besucher auf die Kirchenbänke und die Empore. Festhalten will Palmer zunächst am täglichen Abendläuten um 18 Uhr und es mehr Leuten öffnen. Damit möglichst viele Besucher davon profitieren können, „könnten an einem Abend alle Konfirmanden daran teilnehmen, an einem anderen Abend alle Senioren“, schlägt er vor.