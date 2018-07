von shz.de

19. Juli 2018, 12:58 Uhr

Ein Termin zum Vormerken: In der Barmstedter Heiligen-Geist-Kirche wird am Sonntag, 9. September, wieder eine Goldene Konfirmation gefeiert. Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde lädt dazu alle ein, die dort vor 50 Jahren konfirmiert wurden. Sie treffen sich um 9.30 Uhr im Gemeindehaus an der Chemnitzstraße, in Barmstedt bevor um 10 Uhr der Gottesdienst beginnt. Nach dem anschließenden Mittagessen werde genügend Zeit zum Klönen sein, so die Organisatoren. Nachmittags wird eine Kirchen- und Orgelführung angeboten, außerdem gibt es Kaffee und Kuchen. Gegen 17 Uhr endet die Feier. Die Organisatoren bitten um rechtzeitige Anmeldung im Barmstedter Kirchenbüro, Chemnitzstraße 28, Telefon (0 41 23) 31 39. Für das Essen und die Getränke wird ein Kostenbeiträg in Höhe von 25 Euro pro Person erbeten, der am Tag der Feier entrichtet werden soll. „Falls Sie noch Bilder von der Zeit Ihrer Konfirmation haben, würden wir uns freuen, wenn Sie sie mitbringen“, so die Organisatoren, die weiterhin bitten: „Bitte reichen Sie diese Einladung an alle Goldenen Konfirmanden weiter, die Sie kennen, da wir durch Orts- und Namenswechsel nicht alle Adressen herausfinden können.“