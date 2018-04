Heede : GHW geht mit Holm an der Spitze ins Rennen

Während einer Mitgliederversammlung votierte die GHW einstimmig für die vorbereitete Kandidatenliste mit Ingo Holm auf Platz eins.

von Peter Jaster

21. April 2018, 00:00 Uhr

Heede | Spitzenkandidat der Gemeinschaft Heeder Wähler (GHW) zur Kommunalwahl am 6. Mai wird Ingo Holm sein. Während einer Mitgliederversammlung votierte die GHW einstimmig für die vorbereitete Kandidatenliste mit Holm auf Platz eins. Zur Wahl tritt die GHW mit acht Frauen und fünf Männern an.

Vorstandsmitglied Jessica Heße trug anschließend die vom Vorstand erarbeiteten Schwerpunkte für die nächste Legislaturperiode vor. „Wir werden uns für eine transparente, offene Information einsetzen. Jeder in der Gemeindevertretung soll alle notwendigen Informationen erhalten. Das ist uns wichtig“, so Heße. Weitere Themen sind: Bürgerinformation zu allen aktuellen Themen trotz der damit verbundenen Kosten, eine Modernisierung des Gemeinschaftshauses, zum Beispiel mit einem WLAN-Hotspot, weil es dafür auch EU-Fördermittel gebe und die Unterstützung der Feuerwehr. Ein großer Schwerpunkt soll auf der Stärkung der Dorfgemeinschaft liegen. Hier setzt die GHW auf Seniorennachmittage und andere Veranstaltungen.

Holm gab einen Einblick in die Arbeit der GHW in der Gemeindevertretung in den vergangenen Jahren. „Da wir mit unseren vier Vertretern keine Mehrheit im Gemeinderat haben, konnten wir zwar viel anregen, aber nicht alles durchsetzen. Aber wir haben viel Initiative gezeigt.“ Die GHW habe sich für die Einführung eines Gemeindebriefs eingesetzt, der Informationen aus der Gemeindevertretung an die Bürger vermitteln sollte. „Das hat uns zwar viel Kritik eingebracht, aber wir stehen immer noch dazu“, so Holm. Weitere Themen seien ein Nutzungskonzept für den Sportplatz, die Ansiedlung von Gewerbe und der hundertprozentige Ausbau der Breitbandversorgung bis 2020 gewesen.

Schriftführerin Wiebke Saß blickte auf die Aktivitäten der GWH in 2017 zurück. Viele der im letzten Jahr geplanten Termine seien vom Regen beeinflusst gewesen. Der Heeder Herbstmarkt konnte zwar durchgeführt werden, aber die geplanten Parkplätze hätten alle so unter Wasser gestanden, sodass sie nicht genutzt werden konnten. „Es gab zwar einen Shuttlebus, aber der Besuch war trotzdem geringer als sonst.“

Anke Ritter, Stellvertreterin der GHW-Vorsitzenden Katrin Westphalen, stellte die Pläne für dieses Jahr vor. „Wir planen am 29. April einen Flohmarkt, die nächste Weinsommernacht findet am 15. Juni statt, der Herbstmarkt wird am 14. Oktober stattfinden und einen Seniorennachmittag wird es am 13. November geben“, berichtete sie.