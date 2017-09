Gesetzlose Rambos auf der Piste

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Start frei für Rambos und Rüpel hieß es am Sonnabend auf der Koppel von Patrick Kühn, die sich einmal jährlich in eine von hohen Zäunen umgebene und von hunderten Menschen belagerte Rennstrecke für Schrottautos verwandelt. Dann verkriechen sich die ursprünglichen Bewohner dieses normalerweise ruhigen Fleckchens, Maus und Maulwurf, tief in ihre Gänge, um dort bis zum Ende der dezibelstarken und Staubwolken aufwirbelnden Veranstaltung auszuharren.

Diesmal gingen 50 Teilnehmer in sechs Klassen an den Start, der bereits in den frühen Morgenstunden erfolgte. Sie klemmten sich, wild entschlossen, hinter das Lenkrad ihrer hässlichen, jedem ästhetischen Anspruch verhöhnenden Blechkisten und drückten ungehemmt aufs Gas. Die Motoren heulten gequält auf, der Pulk von Schrottkisten setzte sich in Bewegung und drehte Runde um Runde, wobei sich schnell der Spreu vom Weizen trennte. Wer an die Straßenverkehrsordnung, an Verkehrsregeln und einem fairen, vernünftigen Miteinander im Straßenverkehr glaubt, dem mussten die Haare zu Berge stehen – denn auf der Rennstrecke galt ausschließlich das Recht des Stärkeren.

Die entfesselten, auf Krawall gebürsteten Rambos ließen nichts unversucht und erlaubten sich jeden, normalerweise im menschlichen Miteinander und im Straßenverkehr tabuisierten Regelbruch, um als Erster die Ziellinie zu überfahren. Sie schubsten, drängelten und schreckten auch nicht davor zurück, absichtlich Unfälle herbeizuführen, um auf diese Weise ihre lästigen Konkurrenten auszuschalten. Wer auf die Seite oder aufs Dach geworfen wurde – oder einfach nur stehenblieb – wurde mit Hilfe von Ordnungskräften und PS-starken Treckern wieder flott gemacht, wenn es möglich war. Für manch einen war aber auch „Schluss mit lustig“: Er durfte fortan als Zuschauer das Schrottkistenrennen verfolgen.

Wer zum Schluss übrig blieb, nahm an einem so genannten Zerstörungslauf teil. In die Wertung flossen die Zahl der Runden, die jemand zurückgelegt hatte, sowie die erreichte Punktezahl ein. Die drei Besten in jeder Klasse erhielten Pokale und Sachpreise.

Bereits das fünfte Mal dabei war Jan Huckfeldt (25) aus Barmstedt. Was seine Chancen anging, so wollte er sich überraschen lassen. „Der Reiz des Schrottkistenrennens liegt für mich in der Vorbereitung und in der großen Herausforderung“, erklärte er auf Befragen. Tobias Block aus Elmshorn (29) ist bereits seit mehr als zehn Jahren dabei – und zwar recht erfolgreich. Und auch diesmal rechnete er sich gute Chancen aus, einen Platz auf dem „Treppchen“ zu erreichen.