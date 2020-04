Umwelt-Straftat in Lutzhorn : Geschirrspülmaschine im Straßengraben entsorgt - Polizei sucht Zeugen

Nachdem Unbekannte einen Geschirrspüler im Straßengraben entsorgt haben, sucht die Polizei jetzt Zeugen.

von Elisabeth Meyer

30. April 2020, 15:21 Uhr

Lutzhorn | Während der Corona-Wochen nimmt die illegale Müllentsorgung auch im Raum Barmstedt zu. Am Montag, 20. April, stießen Polizeibeamte im Rahmen einer Streifenfahrt auf einen Geschirrspüler in einem Straßengraben bei Lutzhorn, wie Polizeisprecher Steffen Büntjen am Donnerstag, 30. April, mitteilte. Das Gerät lag in einem Graben der Straße Hinterm Holz, etwa 20 Meter von der Einmündung zur Kreisstraße 18 entfernt.

Hinweise an den Umweltschutztrupp

Hinweise auf den Besitzer gibt es bisher nicht. Der Umweltschutztrupp der Polizei ermittelt wegen illegaler Müllentsorgung. Hinweise zur Tat oder zum Geschirrspüler der Marke Bosch nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (04121) 40920 entgegen.

