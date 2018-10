Gebäude auf dem Prüfstand

Mängel am Kindergarten: Politiker in Bokholt-Hanredder schlagen vor, die Kosten für einen Neubau zu überprüfen

02. Oktober 2018

Das Kindergartengebäude in Bokholt-Hanredder soll wegen Mängeln auf den Prüfstand. Während ihrer jüngsten Sitzung berieten die Gemeindevertreter über das Thema, das Martina Gatzke (CDU) auf die Tagesordnung gebracht hatte. „Die Nachfrage nach Plätzen in unserem Kindergarten, vorwiegend aus unserem Dorf, wächst ständig. Der Platz reicht nicht aus für neue Gruppen. Der Zustand des Gebäudes ist schlecht.“ Ob Wasserleitungen, Dach oder andere Dinge: „Immer sind wir am Reparieren, das ist ein Fass ohne Boden und es bleibt immer ein altes Gebäude. Wir müssen handeln und schlagen vor, die Kosten für einen Neubau zu ermitteln und zu prüfen, welche Zuschüsse es gibt.“

Bürgermeisterin Katrin Schrade (CDU) ergänzte die Ausführungen. Eine Begehung des Kreises zum Thema Brandschutzverhütung habe 30 Mängel ergeben. Zur Behebung habe die Gemeinde eine Frist bekommen und dürfe diese nicht aufschieben. „Dabei ist ein Gruppenraum im oberen Bereich gesperrt worden, daher drängen auch die Johanniter auf eine Veränderung“, berichtete Schrade. Ob das Gebäude unter Denkmalschutz steht, soll geprüft werden. Da auch der Vorplatz marode ist, soll dieser in die Überplanung einbezogen werden. „Der Kindergarten ist ein Grundstein für den Erhalt unser Grundschule. Wir müssen attraktiv bleiben, eine auswärtige Betreuung kostet die Gemeinde auch viel Geld“, so Gatzkes Fazit.

Weiteres Thema während der Sitzung war die Lärmbelästigung durch die A 23 und der damit verbundene Lärmaktionsplan (wir berichteten). Alle vier Jahre wird die Gemeinde aufgefordert, dieser Umgebungslärmrichtlinie des Landes zuzustimmen. „Die Daten hierzu werden am Schreibtisch zusammengestellt nach Straßenbelag, Anzahl der Fahrzeuge, Nähe der Bebauung und weiteren Daten. Hier kommt keiner und misst den Lärm vor Ort. Dieser ist erheblich, aber wenn wir Widerspruch einlegen, muss die Gemeinde ein Gutachten erstellen und bezahlen, und das kann sich unser Dorf nicht leisten. Daher kann ich dem nicht zustimmen“, sagte Gemeindevertreter Martin Epha (FWG).

Lothar Pohl nutzte die Einwohnerfragestunde, um seinen Ärger darüber zu äußern. „Wir im Birkenweg haben bei gutem Wetter mit Wind aus dem Osten so viel Lärm zu ertragen, dass wir abends nicht auf der Terrasse sitzen können und nachts die Fenster schließen müssen“ sagte er. So stimmten die Gemeindevertreter dem Plan nur zu, weil Alternativen nicht vorhanden oder nicht bezahlbar sind.

Erfreuliche Nachrichten hatte Schrade vom AZV: Die Abwassergebühren sollen ab Januar 2019 von 3,18 Euro auf 2,95 Euro gesenkt werden, ebenso die Gebühren für Niederschlagswasser von 0,66 Euro auf 0,54 Euro.