Lebendiger Adventskalender : Gastgeber für Neuauflage in Barmstedt gesucht

von Christian Uthoff

erstellt am 14.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Barmstedt | Nach der erfolgreichen Premiere erfährt der Lebendige Adventskalender in Barmstedt in diesem Jahr seine Neuauflage. Zwischen dem 1. und 24. Dezember sollen während der Veranstaltungsreihe der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Barmstedt wieder 24 Türchen geöffnet werden. Noch sind Plätze dafür frei. Derzeit sucht Pastor Raphael Steenbuck daher Gastgeber, die Interesse daran haben, am Lebendigen Adventskalender teilzunehmen. Sie können sich im Pastorat unter der Rufnummer 04123-3093 anmelden.

Wie im vergangenem Jahr wird auch die Barmstedter Zeitung am Lebendigen Adventskalender teilnehmen. Das Türchen der Geschäftsstelle in der Reichenstraße 17 wird sich am Mittwoch, 6. Dezember, öffnen. Auftreten wird wie im Vorjahr der Popchor Rhythm & Voices.

Wie die Gastgeber die einzelnen Termine gestalten, ist laut Steenbuck ihnen selbst überlassen. „Eine kleine Geschichte, vielleicht ein paar Kekse dazu. Wie letztes Jahr“, so Steenbuck. Außer Privatpersonen sind auch Barmstedter Institutionen sowie Vereine und Verbände eingeladen, am Lebendigen Adventskalender teilzunehmen. Im vergangenen Jahr hatten unter anderem die Stadt Barmstedt, die Freiwillige Feuerwehr und das Seniorenheim am Rantzauer See mitgewirkt.

Die Türchen werden regelmäßig werktags um 19 Uhr geöffnet. Auftakt der Veranstaltungsreihe wird am Freitag, 1. März, wieder bei Pastor Steenbuck in der Chemnitzstraße 9 sein. An diesem Abend wird darüber hinaus der Barmstedter Weihnachtsmarkt starten. Jeweils an den Sonntagen und an Heiligabend sind die Gottesdienste in der Barmstedter Heiligen-Geist-Kirche Bestandteil des Lebendigen Adventskalenders.

Bei der Aktion geht es vor allem darum, die Menschen aus dem Stress der eher anstrengenden Vorweihnachtszeit herausziehen. Dazu sind die besinnlichen Abende geplant, die in der Regel etwa 20 bis 30 Minuten dauern. Die vollständige Liste aller Termine des Lebendigen Adventskalenders wird von der Kirchengemeinde Barmstedt sowie der Barmstedter Zeitung veröffentlicht.