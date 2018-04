Westerhorn : FWW wählt Rubart zur Spitzenkandidatin

Ins Rennen um die Plätze im Dorfparlament gehen die FWW mit Spitzenkandidatin Kerstin Rubart.

von Carsten Wittmaack

21. April 2018, 00:00 Uhr

Westerhorn | Als eine der ersten politischen Gruppierungen im Amtsbezirk Hörnerkirchen haben die Freien Wähler Westerhorn (FWW) ihr Programm für die anstehende Kommunalwahl am 6. Mai verabschiedet. Auch die Listenkandidaten stehen fest. Ins Rennen um die Plätze im Dorfparlament gehen die FWW mit Spitzenkandidatin Kerstin Rubart.

Die Freien Wähler feiern 2018 einen runden Geburtstag. Gegründet wurden die FWW vor 20 Jahren am 28. Januar 1998. Angestoßen wurde im Lindenhof. Neben musikalischen Beiträgen, Fotos aus 20 Jahren und zahlreichen Anekdoten gab es auch Grußworte und Dank für die konstruktive Zusammenarbeit von Vertretern der beiden anderen Parteien der Gemeinde, CDU und SPD.

Die FWW-Vorsitzende Kerstin Rubart hielt einen kleinen Rückblick auf die Höhepunkte und Kernpunkte der politischen Arbeit. Besonders erfreulich aus ihrer Sicht: Vertreter der FFW wurden schon bei der ersten Kommunalwahl nach der Gründung der Wählergemeinschaft in die Gemeindevertretung gewählt „und sorgen seitdem für ein großes Maß an Transparenz in der Gemeindepolitik“. Die Organisation des Widerstandes gegen die Pläne „in unserer Region durch Fracking Erdgas zu gewinnen, war dabei nur ein Schwerpunkt der letzten beiden Jahrzehnte“. Deutlich unspektakulärer, aber nicht weniger notwendig, stelle sich die regelmäßige Arbeit in den Gremien der Gemeinde und des Amtsbezirkes dar. Regelmäßig informiere die Fraktion mittels Info-Broschüren über Themen rund um die Gemeinde Westerhorn.

John Höft, Vorsitzende der FWW-Fraktion, machte noch einmal deutlich, dass man sich als Wählergemeinschaft konsequent mit den konkreten Anliegen der Gemeinde vor Ort auseinandersetze. „Ideologien, landes- oder bundespolitische Interessen, aber auch persönliche Karriereambitionen in der großen Politik spielen bei uns keine Rolle.“ In diesem Sinne wolle man auch „weiterhin konsequent unabhängig vor Ort und aktiv für die Gemeinde Westerhorn eintreten“.

Spitzenkandidatin Kerstin Rubart ist im Hauptberuf sozialpädagogische Assistentin im Kindergarten Küsterkoppel in Brande-Hörnerkirchen. Seit 1987 wohnt sie in Westerhorn, wo sie derzeit auch stellvertretende Bürgermeisterin ist. Rubart ist verheiratet und Mutter dreier erwachsener Kinder. Obendrein ist die 56-Jährige seit drei Jahren Vorsitzende des SV Hörnerkirchen. In ihrer Freiheit liest Rubart gern, vor allem Krimis aus Schleswig-Holstein. Seit 1998 ist sie Mitglied der FWW, seit 2008 in der Gemeindevertretung und seit 2013 Vorsitzende des Finanzausschusses. Seit März 2017 ist sie zudem Vorsitzende der Freien Wähler.