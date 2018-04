Gross Offenseth-Aspern : FWG will sich für bessere Radwege einsetzen

Auf die ersten Listenplätze gewählt: Franko Kühl, Bürgermeister Werner Schlüter und Nicole Mandler.

von Christian Uthoff

21. April 2018, 00:00 Uhr

Gross Offenseth-Aspern | Eine große Veränderung im Gemeinderat von Groß Offenseth-Aspern steht bereits vor der Kommunalwahl am 6. Mai fest: Künftig wird Groß Offenseth die vierte Gemeinde im Amtsbezirk Rantzau sein, in der nur noch eine Gruppierung im Rat vertreten sein wird. Die CDU tritt zur Wahl nicht mehr an, somit werden auf dem Stimmzettel nur die Kandidaten der Wählergemeinschaft stehen. Auf die ersten Listenplätze gewählt: Franko Kühl, Bürgermeister Werner Schlüter und Nicole Mandler.

Zwei verschiedene politische Gruppierungen auf dem Wahlzettel wären bei der Kommunalwahl ein interessanter Wettbewerb gewesen, sagt Schlüter. „Eigentlich ist es schade, dass wir nun die einzigen sind.“ Während der politischen Arbeit in der Gemeinde hätten aber sowohl FWG als auch CDU aber immer für den Bürger und nicht für die Partei entschieden. „Parteipolitische Diskussionen haben bei uns nicht stattgefunden.“

In nächster Zeit wolle die Gemeinde die Erschließungsarbeiten im B-Plan-Gebiet Nummer 5 am Tannenhof abschließen und mehr Gewerbe im Kreuzungsbereich rund um die Landesstraßen 112 und 113 ansiedeln, so Schlüter über die anstehenden Aufgaben. „Und natürlich steht der Breitbandausbau ganz oben auf der Liste“, betont er.

Beim Thema Wege wolle sich die Freie Wählergemeinschaft unter anderem beim Land für die Sanierung der Radwege an den Landesstraßen einsetzen. „Die sind der totale Horror“, berichtet der Bürgermeister. Einige Radfahrer würden mittlerweile auf der Landesstraße fahren. „Das ist zwar gefährlich, aber wir können das nachvollziehen.“ Auch im Bereich der Kinderbetreuung wolle die FWG aktiv werden. Ihn erreichten immer mehr Anfragen nach Hortplätzen, so Schlüter. „Da ist es ein Wunsch, im Zuge unseres gemeinsamen Kindergartens mit der Gemeinde Lutzhorn etwas zu bewegen.“

Schlüter ist seit 1994 Bürgermeister der Gemeinde Groß Offenseth-Aspern und bereits seit etwa 24 Jahren im Amt. Er denke auch über seine persönliche Zukunft nach, erläutert er. „Für mich ist es eine Aufgabe, die Nachfolge zu regeln.“ Es gelte, jemanden zu finden, das das Amt später einmal weiter übernehmen würde.