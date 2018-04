Bokholt-Hanredder : FWG tritt mit Weihrauch-Lenz als Spitzenkandidatin zur Wahl an

Sie wurde vor Kurzem während einer Mitgliederversammlung der FWG auf den ersten Listenplatz gewählt.

von Peter Jaster

21. April 2018, 00:00 Uhr

Bokholt-Hanredder | Mit Katrin Weihrauch-Lenz als Spitzenkandidatin geht die Freie Wählergemeinschaft (FWG) Bokholt-Hanredder in die Kommunalwahl am 6. Mai. Sie wurde vor Kurzem während einer Mitgliederversammlung der FWG auf den ersten Listenplatz gewählt. Bereits seit 2013 ist sie stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde. Im Juni vergangenen Jahres übernahm sie zusammen mit der zweiten Stellvertreterin Katrin Schrade (CDU) nach Erkrankung des amtierenden Bürgermeisters Wolfgang Mohr die Amtsgeschäfte. Ihr Fazit der vergangenen Monate: „Das ist eine spannende Arbeit. Ich stelle mich auch gern dem Wählervotum. Wenn ich es weiter machen sollte, dann aber mit einer anderen Organisationstruktur. Es sind viele bereit, mitzuarbeiten, dann sollte die Arbeit auch verteilt werden.“

Ihre nächsten Schwerpunkte in der Gemeindepolitik hat Weihrauch-Lenz klar vor Augen: „Nach etlichen Jahren des Sparens ist jetzt die Zeit, um Investitionen anzugehen. Wir haben einen Sanierungsstau im Bereich der Straßenbeleuchtung, das Reetdach des Kindergartens muss saniert werden und die Sporthalle ist in die Jahre gekommen. Das müssen wir anpacken.“

Zur Jahreshauptversammlung hatte die Vorsitzende 16 von insgesamt 25 Mitgliedern begrüßt. Neu dabei ist Olaf Krippahle. „Ich will mich engagieren, um das zu ändern, worüber andere sich ärgern. Dazu will ich mich einbringen. Besonders am Herzen liegt mir unsere Schule, das Lösen des Problems des zu schnellen Verkehrs auf der Hauptstraße und die langfristige Entwicklung unseres Dorfes. Ich will meinen Kindern ein lebenswertes Dorf hinterlassen“, umschreibt er seine Motivation und Ziele. Ebenfalls neues Mitglied in der Wählergemeinschaft ist Sebastian Mehlich, der über Berlin und Hamburg seit 2012 in Bokholt-Hanredder im eigenen Haus wohnt. „Ich wohne sehr gern hier. Auf die Wählergemeinschaft bin ich durch einen Flyer aufmerksam geworden. Da ich zwei kleine Kinder habe, interessiere ich mich hauptsächlich für die Themen Schule und Kindergarten.“