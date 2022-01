Barmstedt : Fußweg am Rantzauer See teils ohne Lampen: Politik will nachbessern

Zwischen Strandbad und dem Wendehammer am Spitzerfurth sollen nach Möglichkeit Laternen aufgestellt werden. Der Bauausschuss lässt dies nun prüfen.

18. Januar 2022, 18:00 Uhr

Der Weg rund um den Rantzauer See ist bei Erholungssuchenden und Sportlern gleichermaßen beliebt. Egal ob gemütlicher Spaziergang oder ambitioniertes Lauftempo: An dem künstlichen Gewässer kommt jeder auf seine Kosten – allerdings nur, so lange die Sonne nicht untergegangen ist. In den Abendstunden kann das Vergnügen durchaus eingetrübt sein, denn im östlichen Bereich liegt der Weg dann im Dunkeln.

Das soll sich ändern. Die Mitglieder des Bauausschusses haben einvernehmlich dafür votiert, dieses durch die Verwaltung prüfen zu lassen. Eingebracht hatte den Antrag der Ausschussvorsitzende Ortwin Schmidt (CDU). „Ich von bin einer Bürgerin, die regelmäßig um den See joggt, kontaktiert worden“, sagte er.

Klarer Fall: Entlang der Seepromenade stehen Laternen, die in der Dämmerung Licht spenden; entlang des Seegartens bis zum Strandbad gibt es ebenfalls künstliche Lichtquellen wie auch hinter der Schlossinsel im Bereich der Straße Rantzau und weiter an der Wassermühle vorbei bis zum Wendehammer an der Schleuse. Danach aber wird's duster, wenn nicht gerade ein Autoscheinwerfer von der Straße Spitzerfurth für einen kurzen Augenblick den Weg entlang der parallel zum See verlaufenden Krückau streift.

Argumente dafür, dies zu ändern, gibt es aus Sicht von Ortwin Schmidt auch über die abendlichen Aktivitäten von Joggern und Spaziergängern hinaus viele. In diesem Jahr soll am Strandbad die von den Vereinen der Sportstadt Barmstedt unter Federführung des BMTV zu planende Calisthenics-Anlage errichtet werden. Damit würden weitere Nutzer hinzukommen.

Schüler fahren hier zu den Schulen am Heederbrook

Aber nicht nur das. „Der Weg wird auch von Schülerinnen und Schülern genutzt, die frühmorgens mit dem Rad zu den Schulen am Heederbrook und Ede-Menzler-Weg fahren“, argumentiert Schmidt. Aktuell dürfte die Strecke sogar stärker als sonst frequentiert sein, weil die Brücke am Küsterkamp wegen der Arbeiten des Abwasserzweckverbands Südholstein gesperrt ist.

LED-Technik favorisiert

Stadt und Stadtwerke sollen nun prüfen, ob an dem Weg zwischen Wendehammer und Strandbad überhaupt Laternen mit LEDs im Abstand von etwa 50 Meter aufgestellt werden können und was diese Maßnahme in etwa kosten würde. Des nachts sollen sie zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens ausgeschaltet bleiben.

Finanzielle Mittel hat der Bauausschuss dafür im noch zu beschließenden Haushalt 2022 nicht eingeworben. Schmidt regte an, die für die Sanierung von Seepromenade und Verbindungsweg eingestellten 60.000 Euro vorrangig für den Lückenschluss in der Beleuchtung zu nutzen.