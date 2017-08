Fusionsgedanken sind vom Tisch

vergrößern 1 von 2 Foto: Schilling (2) 1 von 2

Der Vosslocher Sportverein (VSV) ist gut aufgestellt. Dies befand der 2. Vorsitzende Jochen Lenz im Gespräch mit unserer Zeitung, bei dem es um die Bilanzierung des ersten Halbjahres 2017 ging. „Es läuft mittlerweile so gut, dass wir Gedankenspiele, eine mögliche Fusion mit anderen Vereinen betreffend, völlig eingestellt haben. Die Geschichte ist vom Tisch.“

Besonders gut entwickelt habe sich die Fußball- und die Gymnastik-Abteilung sowie das Kinderturnen. Eine Erfolgsgeschichte sei auch der Frauen-Fußball im VSV, der sich immer noch großer Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erfreut. Die Mannschaft, die in der „Sonderklasse Frauen“ des Hamburger Fußballverbandes spielt, war in der vergangenen Saison sehr erfolgreich und konnte sich an der Spitze behaupten. Bedingt durch den Schulwechsel gab es bei der Fußball-Jugend viele Abgänge. Die D-Jugend bleibt allerdings bestehen, wenn sie auch nicht an Punktspielen teilnimmt.

Verstärkt wurde die Fußball-Abteilung durch den Wechsel einer kompletten Mädchen-Mannschaft (C-Jugend) einschließlich Trainer und Betreuer vom SSV Rantzau zum VSV. Die insgesamt 18 Mädchen bilden in diesem Jahr zwei Siebener-Mannschaften (C und D), um sich im nächsten Jahr zusammenzuschließen. Einen geradezu sensationellen Zulauf hat das verhältnismäßig neue Sportangebot „Jumping-Fitness“, das von der Trainerin Mareike Meurer geleitet wird: Sämtliche Kurse sind stets ausgebucht. Insgesamt stehen den Teilnehmern 20 Trampoline zur Verfügung.





Starke Nachfrage bei Jung und Alt

Ein facettenreiches Sport- beziehungsweise Gymnastik-Angebot hält der VSV für die älteren Erwachsenen vor. „Dieser Bereich wächst und wächst“, so Lenz. Das gilt aber nicht weniger für das Kinderturnen, das seit jeher eine Domäne des Bokholter Sportvereins ist. Es eröffnet dem bewegungshungrigen Nachwuchs zahlreiche Möglichkeiten, sich auf kindgerechte Weise sportlich zu betätigen. Der Verein möchte so dazu beitragen, die körperliche und geistige Entwicklung der Jungen und Mädchen zu fördern und hofft natürlich, dass sie dem VSV treu bleiben. Die größte Veranstaltung in diesem Jahr war der Fußballtag im Mai. Zwar lief nicht alles wie geplant, doch unter dem Strich konnten die Gastgeber mit dem Verlauf zufrieden sein. Auf dem Programm standen außer Bubble-Soccer-Spielen die Demonstration von Trainingseinheiten und zahlreiche Mitmach-Aktionen sowie ein Spiel der Frauen-Mannschaft.

Einen steten, nicht enden wollenden Kampf führt der VSV mit dem Maulwurf, der sich auf dem grünen Rasen des Vereins besonders wohl zu fühlen scheint. Da er unter Naturschutz steht, sind die Mittel, die man gegen ihn beziehungsweise seine unerwünschten Aktivitäten einsetzen kann, natürlich begrenzt und führen nicht zu einem dauerhaften Erfolg.

Die Mitgliederzahlen des VSV bewegen sich seit geraumer Zeit auf dem gleichen Niveau. Aktuell gehören ihm etwa 840 Männer, Frauen, Kinder und Jugendliche an. Die nächste Veranstaltung des Vereins ist das Drachenbasteln am 3. Oktober. Die dritte Auflage der erfolgreichen Speckweg-Party findet am 18. Januar statt.

Die Kontaktaufnahme mit der Geschäftsstelle ist unter der Rufnummer (0 41 23) 9 56 21 77 möglich.





von Ulf Marek

erstellt am 23.Aug.2017 | 13:10 Uhr