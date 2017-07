Für mehr Kreativität und Fantasie

vergrößern 1 von 1 Foto: Pergande 1 von 1

Langeweile in den Ferien? Das muss nicht sein, denn auch in diesem Jahr findet während der Sommerferien wieder der Ferienleseclub (FLC) in der Stadtbücherei Barmstedt statt - und alle Schüler, die vor den Sommerferien in die 4. Klasse gehen (sowie bis einschließlich 8. Klasse) können mitmachen. Das Lesen soll dabei die Schüler nicht nur sinnvoll beschäftigen, sondern sich auch lohnen, denn es werden im Rahmen des FLC für die Teilnehmer Zertifikate in Aussicht gestellt.

„Einfach Clubmitglied werden, Bücher lesen, Fragen beantworten, Logbuch-einträge sammeln und schließlich ein Zertifikat bekommen“, erläutert Sabine Jülich von der Stadtbücherei Barmstedt den Ablauf im FLC. Zertifikate gibt es in Bronze (ein bis zwei Bücher), Silber (drei bis sechs Bücher) und Gold (ab sieben Bücher).

Die Anmeldung zum FLC ist seit gestern in der Stadtbücherei möglich, wobei eine Mitgliedschaft in der Bücherei nicht erforderlich ist. Dort leihen sich die jungen Leser aus einer speziell bereitgestellten Auswahl Bücher aus. Bei der Abgabe der Bücher werden die FLC-Teilnehmer dann zum Inhalt befragt, die Titel im sogenannten Lese-Logbuch eingetragen und die Lektüre durch ehrenamtliche Abfrager bestätigt. Nach den Ferien bekommen die fleißigen Leser ihr Zertifikat entsprechend der Anzahl der gelesenen Bücher.

„Dieses Zertifikat können die Schüler in der Schule ihren Lehrkräften zeigen, um die erfolgreiche Teilnahme am FLC im nächsten Zeugnis als außerschulisches Engagement eintragen zu lassen“, erklärt Jülich. Die Verleihung der Zertifikate durch Bürgermeisterin Heike Döpke an alle erfolgreichen FLC-Teilnehmer findet im Rahmen einer Abschlussparty am 14. September ab 16.30 Uhr im Jugend- und Kinderzentrum (JuKidS) statt.

„Der Clubcharakter, die Gespräche über die gelesenen Bücher und eine fröhliche Abschlussparty sind für die Kinder ein großartiges Erlebnis und auch für Kinder und Jugendliche interessant, die bislang keinen Zugang zur Bücherei hatten“, so Jülich. „Dass der Ferienleseclub auch in diesem Jahr in dieser Form stattfinden kann, verdanken wir der großzügigen Spende der Stadtwerke Barmstedt in Höhe von 2 000 Euro. Dadurch waren wir in der Lage über 200 neue und aktuelle Bücher anzuschaffen, was zur Attraktivität des Ferienleseclubs erheblich beiträgt“, ist sich Jülich sicher. „Wir engagieren uns sehr gerne für den Ferienleseclub, weil Lesen nicht nur eine der schönsten Freizeitbeschäftigungen ist, sondern gleichzeitig die Kreativität und Fantasie anregt“, sagt Irina Hesselink, die bei den Stadtwerken für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist.

Die Schirmherrschaft zu der Aktion, an der insgesamt 58 Bibliotheken in Schleswig-Holstein teilnehmen, hat das Ministerium für Schule und Berufsbildung des Landes übernommen.



von Ulf Marek

erstellt am 10.Jul.2017 | 12:53 Uhr