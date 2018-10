Fünf Ehrungen auf einen Streich

Baumschule Hachmann zeichnet langjährige Mitarbeiter aus / Alle wurden in dem Betrieb ausgebildet

20. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Eine so lange Betriebszugehörigkeit ist selten: Seit nunmehr 43 Jahren arbeitet Baumschulgärtner Gerhard Witt (60) bei der Barmstedter Baumschule Hachmann. Dafür wurde er vor kurzem von seinem Chef Holger Hachmann und Henning Münster von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein geehrt. Zusammen mit Witt erhielten Gärtnermeister Jürgen Lohse (57) für 42 Jahre und Baumschulgärtner Helmut Joachimsthaler (57) für 40 Jahre Betriebstreue eine Ehrung. Münster überreichte ihnen jeweils eine Urkunde, und Hachmann bedankte sich mit individuellen Geschenken. Für 35 und 20 Jahre Zugehörigkeit wurden die Mitarbeiter Renate Wickhorst und Engin Payir geehrt.

Alle fünf haben auch ihre Lehre bei Hachmann absolviert. Witt machte seine von 1975 bis 1978, ging für ein Jahr zur Bundeswehr und kehrte dann zurück. „Wichtig war mir immer, einen kurzen Arbeitsweg zu haben“, sagt der Barmstedter. Er ist als Versandfahrer auf dem Gelände tätig, die Arbeit bringt ihm Spaß. „Es ist schön, morgens um 6.30 Uhr als erster dort zu sein und aufzuschließen“, sagt er. Geändert habe sich in dieser Zeit die Anzahl der Auszubildenden. „Wir starteten damals mit sieben Lehrlingen, zur Zeit haben wir keinen einzigen“, sagt Witt, der in seiner Freizeit in seinem Schrebergarten werkelt oder dort gemütlich im Freien sitzt und die Natur genießt.



„In Spitzenzeiten hatten wir 17 Lehrlinge“





Lohse berichtet, dass er naturverbunden sei und sich am liebsten draußen aufhalte, egal, bei welchem Wetter – das halte gesund. Der Vater von zwei Kindern absolvierte nach der Lehre die Meisterschule in Kiel. „Ich ziehe Gehölze auf und züchte neue Sorten. Wichtig ist, die Pflanzen gut zu behandeln, sie mit Liebe zu hegen und pflegen, denn von allein kommt nichts“, erklärt er. Eine wesentliche Veränderung im Laufe der Zeit sei der Wechsel von der Ballenware zur Containerkultur im Topf gewesen.

Joachimsthaler ist für die Technik im Betrieb zuständig. Auch er finde es angenehm, dicht am Arbeitsplatz zu wohnen, sagt der Sparrieshooper. Er kümmere sich unter anderem um die Maschinen und die Beregnungsanlagen. „In diesem trockenen Sommer war die Bewässerung besonders intensiv“, sagt er, der als „Springer“ auch gern in anderen Arbeitsbereichen tätig ist. „Das Arbeitsklima muss stimmen, dann fühle ich mich wohl“, betont er. Verschiedenheiten bei den Kollegen seien normal, das Zusammenraufen gehöre dazu. Verglichen mit den Anfangszeiten, sei die Technik vielseitiger geworden, stellt er fest. „Und damals hatten wir in Spitzenzeiten 17 Lehrlinge.“ In seiner Freizeit beackert er gern seinen Gemüsegarten und engagiert sich bei der Feuerwehr.

Münster sagte: „Dankbarkeit für diese lange Zeit besteht gleichermaßen auf der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite.“ Es sei nicht selbstverständlich, „so lange an einem Arbeitsplatz zu verweilen und alle Herausforderungen der Entwicklung mitzumachen“, sagte Hachmann und weiter: „Wenn man euch braucht, seid ihr da.“