Langeln : Froh ist Spitzenkandidat der BWG

von Siegfried Schilling

21. April 2018, 00:00 Uhr

Langeln | Bernhard Froh heißt der Spitzenkandidat der Bürgerlichen Wählergemeinschaft Langeln (BWG) für die Kommunalwahl am 6. Mai. Auf ihn entfielen bei der Kandidatenkür im Gemeindezentrum die meisten Stimmen. Froh strebt als Nachfolger vom jetzigen Bürgermeister Hans-Detlef Fuhlendorf (BWG), der nicht mehr zur Wahl antritt, das Amt des Bürgermeisters an.

Während der Mitgliederversammlung blickte der Vorsitzende Klaus Mersebrock auf die Aktivitäten der BWG zurück. Breiten Raum nahm die Entwicklung der Mitgliederzahl ein, die aktuell bei 58 liegt „Seit meinem eindringlichen Aufruf zur Mitarbeit auf der Versammlung am 6. Oktober, also vor nur vier Monaten, gab es zehn Eintritte“, stellte er fest. „In den zehn Jahren davor waren es lediglich neun.“ Da an diesem Abend zudem Diana Müller, Andrea Waitz und Christoph Hoch neu eintraten, erhöhte sich die Zahl der Eintritte auf 13.

Dem Bericht Mersebrocks folgte die geheime Wahl der Listenkandidaten, die von Gerd Müller und Klaus Möller durchgeführt wurden. Dabei wurde jeder Listenplatz einzeln und in separaten Wahlgängen gewählt. Listenplatz drei musste in einer zusätzlichen Stichwahl ermittelt werden, die Plätze zehn bis 14 wurden im Verhältnis des letzten Wahldurchgangs vergeben.

Hinter Bernhard Froh erhielten Jens Behncke und Nicole Finner die meisten Stimmen. Froh (51) freiberuflicher Musiker, wohnt seit 21 Jahren in Langeln. Er ist verheiratet mit der Klavierbauerin Dörte Froh, die Sohn Fabian mit in die Ehe brachte. Bislang habe er noch kein politisches Amt ausgeübt, sei aber schon immer politisch stark interessiert gewesen. „Mir ist Langeln wichtig“, sagte er. „Ich möchte die Lebensqualität des Ortes erhalten und verbessern, zukünftige Projekte mitgestalten und Ansprechpartner für alle Bürger sein.“ Einige konkrete Projekte habe er schon im Blick. So hat er das neue Baugebiet in den Fokus genommen, für das die Gemeinde vor geraumer Zeit Flächen angekauft hat. Die Planungen dafür würden ihn in den nächsten fünf Jahren begleiten, ist er sich sicher. Im Blick behalten will er die Kosten für die Erweiterung des Kindergartens in Hemdingen und zudem die Kultur in der Gemeinde Langeln fördern. Dazu gehört seiner Meinung nach auch die Ausstattung des Gemeindezentrums mit einem Klavier.

Jens Behnke (48, Listenplatz 2), von Beruf EDV-Techniker, wohnt seit jeher in Langeln und möchte sich nun mehr engagieren. Nicole Finner (44, Listenplatz 3), selbst ständige Kosmetikerin, will weiterhin in den Ausschüssen tätig sein. Sie lebe gern in dem kleinen, aber feinen Dorf.