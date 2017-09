Freude über positiven Kontostand

vergrößern 1 von 2 Foto: Schilling (2) 1 von 2

Das Kommunalparlament Langeln befasste sich auf seiner jüngsten Sitzung im Kultur- und Veranstaltungszentrum unter der Leitung von Bürgermeister Hans-Detlef Fuhlendorf (Foto) unter anderem mit dem Jahresabschluss 2016, dem Grundsatzbeschluss über die Parkplatzerweiterung am Gemeindezentrum/Feuerwehrgerätehaus und die Verlegung der Glas- und Papiercontainer am Gemeindezentrum.

Der Finanzausschuss der Gemeinde Langeln hatte in seiner Sitzung am 7. Juni eine Prüfung des Jahresabschlusses 2016 vorgenommen, die zu keinerlei Beanstandungen führte. So war der Weg frei für die Gemeindevertretung, ihn nunmehr wie vorgelegt zu beschließen.

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 10 020 Euro und Auszahlungen in Höhe von 18 385 Euro wurden genehmigt, der Jahresüberschuss von insgesamt 360 728 Euro wird in Höhe von 249 084 Euro der Ergebnisrücklage und in Höhe von 111 643 Euro der allgemeinen Rücklage zugeführt.

„Die Überschüsse haben wir dem Verkauf der 23 vorhandenen Grundstücke zu verdanken“, erklärte Bürgermeister Fuhlendorf erfreut.

Aufgrund des geplanten Hallenneubaus für die örtliche Feuerwehr mussten die in dem Bereich stehenden Papier- und Glascontainer verlegt werden. Sie befinden sich nun am Bahnhof. Dies sei allerdings nur ein Provisorium, so Fuhlendorf. Es werde nach einem Platz Ausschau gehalten, wo sie niemanden stören. Ebenfalls wegen des Neubaus für die Brandschützer muss auch der Parkplatz verlegt werden. Er erstreckt sich zukünftig bis vor das Denkmal, das von einer Hecke geschützt werden soll.

Die Familienbildungsstätte und der Wendepunkt Elmshorn und die MS-Selbsthilfegruppe Barmstedt beantragen jährlich Zuschüsse, die sämtlich unter 600 Euro lagen. Bisher wurde es so gehandhabt, dass für diese Anträge von der Verwaltung Vorlagen für die Finanzausschuss- und Gemeindevertreter-Sitzungen erstellt wurden.

Da die Höhe des jeweils beantragten Zuschusses in keinem Verhältnis zum Verwaltungsaufwand steht, schlug die Verwaltung vor, den Bürgermeister zu ermächtigen, über Zuschussanträge bis zu einer Höhe von 600 Euro pro Antrag eigenständig zu entscheiden. Das wird in Langeln zukünftig laut Beschluss des Kommunalparlaments geschehen.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt diskutierten die Gemeindevertreter die Kostenübernahme zur Erlangung der Fahrerlaubnis Klasse C. Sie kamen überein, für Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr Langeln (Gerätewart und Stellvertreter, Jugendwart und Stellvertreter) die Führerscheinkosten bis zu einem Höchstwert von 1 900 Euro zu übernehmen.

Alle anderen Feuerwehrangehörigen erhalten einen Zuschuss bis zum Höchstbetrag von 1 000 Euro. Die Bindung der Kameraden an die Feuerwehr Langeln bleibt einheitlich bei sieben Jahren.





von Ulf Marek

erstellt am 04.Sep.2017 | 13:19 Uhr