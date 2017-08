Florum: Pflanzen im Fokus

vergrößern 1 von 2 Foto: Jann Roolfs 1 von 2

Ellerhoop | „Ich schaue kritisch auf die Hafencity“, erklärte Dirk Dujesiefken. „Wie wenig Grün dort Platz hat.“ Dujesiefken beobachtet das Wachstum der Hansestadt als Gründer und Leiter des Hamburger Instituts für Baumpflege mit Sorge: Die wachsende Einwohnerzahl werde zu Lasten der Grünflächen gehen, fürchtet er. Seine Sorge teilte der Hamburger am Mittwoch mit Fachleuten: Baumschulern, Planern, Garten- und Landschaftsbauern, Entscheidungsträger in den Kommunen. Sie waren zur neuen Grün-Messe „Florum – Holsteiner Baumschultage“ zusammengekommen.

Zwei Tage lang informierten im Gartenbauzentrum in Ellerhoop 15 Fachreferenten über Themen aus dem Gartenbau: „Perspektiven für ein zukunftsfähiges Stadtgrün“ zeigte Dirk Dujesiefken auf – es ging um neue Rosensorten, Schaderreger an Gehölzen, Dünge-Versuche oder das Baumsortiment der Zukunft. Neue Sorten und der Umgang mit neuen Krankheiten spielten immer wieder eine Rolle.

Zweiter Teil des neuen Messe-Formats sind Betriebsführungen: Zehn Tage lang, bis kommenden Freitag, öffnen sich 75 Baumschulen in der Umgebung für Fachbesucher. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit 2 500 Besuchern. „Wir erwarten Fachkollegen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum“, sagte Frank Schoppa, Geschäftsführer des Baumschul-Landesverbands, der Florum gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer organisiert.

Informationsaustausch unter Fachleuten ist das eine Motiv der Veranstalter, Werbung für die holsteinische Baumschulwirtschaft das andere. „Ökonomisch spielt hier die Musik, denn rund 20 Prozent des gesamtdeutschen Umsatzes im Markt werden hier erwirtschaftet“, betonte zur Begrüßung Axel Huckfeldt, der Vorsitzende des Landesverbands Schleswig-Holstein im Bund deutscher Baumschulen. „Nutzen Sie Florum zum Lernen, zum Treffen, zum Kennenlernen und zum Netzwerken“, forderte er zur intensiven Teilnahme an der Messe auf.

Claus Heller, Präsident der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, verwies in seinem Grußwort auf die Bedeutung des Gartenbauzentrums in Ellerhoop. Dort werden pro Jahr in rund 80 Versuchen Fachprobleme der Baumschuler untersucht – aktuelles Thema ist zum Beispiel der ringförmige Wuchs von Wurzeln an Bäumen, die in Containern („Töpfen“) großgezogen werden. Abhilfe schaffen da vor allem neue Containerformen, so ein Zwischenergebnis. Für den zweiten Tag hatten die Veranstalter ein besonderes Format für die Vermittlung aktuellen Wissens angekündigt: Im „Science Slam“ sollten sieben Referenten in jeweils einer Viertelstunde allgemeinverständlich ihre Forschungsergebnisse präsentieren. Zwei Doktoranden forschen über Trockenstress-Reaktionen von Bäumen, eine Masterarbeit beschäftigt sich mit der gärtnerischen „Sanierung“ von Bäumen, die an ihren Standorten in Städten leiden. Florum soll künftig alle zwei Jahre stattfinden. 2019 werden diese Holsteiner Baumschultage gemeinsam mit der Messe „Baumschultechnik“ veranstaltet, kündigte Heller an.

von Jann Roolfs

erstellt am 17.Aug.2017 | 14:00 Uhr