Fitnesskurse für Kinder

12. Oktober 2020, 16:17 Uhr

Barmstedt | Bewegung für Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren bietet Trainerin Andrea Ritscher ab 26. Oktober immer montags von 15.30 bis 16.15 Uhr in der kleinen Turnhalle an der Schulstraße an. Balance, Ausdauer, Kraft und Koordination sollen verbessert werden. Zudem soll mittelfristig für die Teilnahme am Barmsteder Stadtlauf hingearbeitet werden, der im Gegensatz zur diesjährigen, coronabedingt – virtuellen – Austragung im kommenden Jahr wieder unter normalen Voraussetzungen stattfinden soll. Am gleichen Tag startet das Angebot Fit for Kids, das sich an Kinder und Jugendliche zwischen neun und 14 Jahren richtet. Ab 16.30 Uhr wird eine Dreiviertelstunde trainiert. Informationen zu den Kursen und zur Anmeldung gibt es bei Rischer telefonisch unter der Rufnummer (01 77) 6 38 38 72 und online.

>www.bmtv.de