Ellerhoop : Feuerwehr trainiert gemeinsam mit dem Nachwuchs

von Helga Pergande

erstellt am 20.Sep.2017 | 13:00 Uhr

Ellerhoop | Die Ellerhooper Jugendwehr ist zuerst am Unfallort. Im Wohngebiet an der Klosterkoppel liegt ein Auto samt Fahrer seitlich im Graben. Die 14 Jugendlichen und ihr Jugendleiter Olaf Hahn laufen die 100 Meter von der Feuerwache zur Einsatzstelle zu Fuß, gefolgt von Wehrführer Michael Graumann. Die Jugendwehr sperrt den Unfallort mit Flatterband ab. Zeitgleich mit dem Ertönen der Sirene rücken das Mehrzweckfahrzeug als Einsatzleitfahrzeug, das alte Löschfahrzeug (LF8) und das neuere Staffellöschfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn an. „Die Feuerwehr ist schneller als die Sirene“, kommentiert Graumann die Szene humorvoll.

Hinter den Absperrbändern haben sich in der Zwischenzeit zahlreiche Besucher versammelt. Denn der vermeintliche Unfall ist Teil der Jahreshauptübung, zu der die Ellerhooper Wehr am Montagabend eingeladen hatte. Zahlreiche Gäste, darunter Mitglieder der Ehrenabteilung, Bürgermeisterin Wiebke Uhl, etliche Politiker und viele Eltern mit ihren Kindern, waren gekommen.

Einsatzleiter Christian Stindt teilte die 35 Brandbekämpfer in zwei Gruppen ein. Eine Gruppe rückte mit Spreizer und Schere an, um das Unfallopfer, das vom Ellerhooper Matthias Egge gespielt wurde, aus dem Fahrzeug zu holen. Eine andere Gruppe baute zur Sicherheit die Wasserversorgung auf. Feuerwehrfrau Vanessa Röder krabbelte schließlich durch die Heckklappe zum Verletzten und betreute ihn. Auf einer auf dem Boden ausgebreiteten Decke wurden die benötigten Ausrüstungsgegenstände gelegt. Gruppenführer Erik Krützfeldt sprach den Verletzten durch das geöffnete Seitenfenster an. Und Wehrführer Graumann informierte das Publikum per Megafon über die Arbeitsschritte der Wehr.

Mit Hilfe von Schere und Spreizer konnten die Seitentür und das Dach entfernt werden. Gleichzeitig wurde die Frontscheibe mit der Glasssäge geöffnet. Die eingeklemmte Person konnte schließlich aus dem Auto gezogen werden. Anschließend war bei Getränken und Grillwurst in der Feuerwache Zeit für Gespräche. „Unser 29 Jahre altes LF 8 war hier vielleicht zum letzten Mal im Einsatz“, so Graumann. Es werde gemeinsam mit dem 21 Jahre alten Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) gegen ein nagelneues, größeres LF 10 ausgetauscht. „Wir hoffen, dass wir es nach drei Jahren Planung und Bau im November abholen und einweihen können“, so Graumann. Jüngst sei er mit Olaf Hahn in Ulm gewesen, wo das Fahrzeug hergestellt werde. Die beiden hatten noch Detail-wünsche zum Innenausbau für die Gerätschaften besprochen. „Es fehlen jetzt noch die rote Außenfarbe und der endgültige Innenausbau“, sagte Graumann. Zusätzlich erhält die Wehr einen Mannschaftstransporter mit neun Sitzen.

„Wir haben jetzt eine kleinere Übung an einem Wochentag gemacht, weil ich die Kameraden nicht immer an den Wochenenden belasten möchte“, so Graumann. Die Einweihung der neuen Fahrzeuge ist für einen Sonntag geplant. Und eine groß geplante Übung erfolgt 2018 mit dem neuen Feuerwehrfahrzeug.