Ferienprogramm mal anders

Um mehr Kinder betreuen zu können, wird auf dem Schulhof neben dem Barmstedter Jugendzentrum ein Zelt aufgebaut

von Elisabeth Meyer

01. Oktober 2020, 18:44 Uhr

Barmstedt | Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf das Ferienprogramm aus, das die Barmstedter Stadtjugendpflege in den kommenden zwei Wochen für Kinder und Jugendliche anbietet. „Es ist durch Corona etwas ungewöhnlich“, berichtet Stadtjugendpfleger Martin von Aspern – denn damit trotz der Abstandsregeln möglichst viele Schüler an den Angeboten teilnehmen können, wird zusätzlich zu den Räumen im Jugendzentrum (Jukids) noch ein Zelt auf dem Hof der benachbarten Gottfried-Semper-Schule aufgebaut. „Das Technische Hilfswerk stellt es uns dankenswerterweise für die Ferien zur Verfügung“, so von Aspern.

Sowohl ins Jukids als auch ins Zelt dürften wegen der Abstands- und Hygieneregeln maximal zehn Kinder gleichzeitig, erklärte von Aspern. „Im Zelt werden wir von montags bis freitags Kreativangebote wie Töpfern, Nähen und Basteln mit Naturmaterialien anbieten.“ Und während im Zelt Mädchen und Jungen ab acht Jahren willkommen sind, richten sich die Aktionen im Jukids an Schüler ab zehn Jahren. Alle Angebote sind kostenlos, aber für die Aktivitäten im Zelt sind Anmeldungen notwendig. „Andere sind offen, aber es kann es dann passieren, dass man warten muss, wenn das Haus oder Zelt bereits voll ist“, so von Aspern.

Obwohl das Jukids-Team den Zutritt wegen Corona beschränken müsse, „versuchen wir, ein offenes Haus und eine offene Anlaufstelle für die Kids zu sein“, betont der Stadtjugendpfleger. Und dank des Zelts und den dort stattfindenden Angeboten – die vom Kreis Pinneberg unterstützt werden – könnten nun während der Ferien mehr Kids betreut werden. Allerdings „bitten wir alle auch außerhalb des Gebäudes darum, die Abstände einzuhalten“, mahnt von Aspern die jungen Besucher.

Für Verpflegung wird während der Ferien gesorgt sein: „Im Jukids gibt es jeden Tag etwas zu essen“, kündigt von Aspern an. Jede Mahlzeit kostet einen Euro, Snacks und Getränke gibt es günstiger. Wichtig: Bei Regen fallen die „Draußenangebote“ aus. Über aktuelle Änderungen – auch zu Corona – können sich Interessierte auf der Homepage der Stadtjugendpflege informieren.

Folgende Angebote sind geplant:

Montag, 5. Oktober: 14 bis 20 Uhr: Offenes Haus, Rallye-Tag im Jukids, ab 15 Uhr: Töpfern im Zelt, Anmeldung bis Montag, 5. Oktober;

Dienstag, 6. Oktober: 13 Uhr: Ukulele ausprobieren (Anmeldung für vier Termine bis Montag, 5. Oktober, Ausleihgebühr für die Ukulele: 30 Euro, wird bei Rückgabe erstattet), 15 Uhr: im Zelt wird getöpfert (Anmeldung für zwei Termine am 6. Oktober und 16. Oktober bis Dienstag, 6. Oktober), 14 bis 20 Uhr: offenes Haus, T-Shirts bemalen, Fifa-Turnier an der Playstation;

Mittwoch, 7. Oktober: 14 bis 20 Uhr: offenes Haus, 15.30 Uhr: Minigolf spielen (Anmeldung bis Montag, 5. Oktober), 15 Uhr: im Zelt basteln mit Naturmaterialien (Anmeldung bis Dienstag, 6. Oktober);

Donnerstag, 8. Oktober: 14 bis 20 Uhr: offenes Haus, verrückte Ballspiele (draußen), 15 Uhr: im Zelt basteln mit Naturmaterialien (Anmeldung bis Dienstag, 6. Oktober);

Freitag, 9. Oktober: 13 Uhr: Ukulele, 14 bis 20 Uhr: offenes Haus, Zeichnen mit Merlin, Turniertag im Jukids, 15 Uhr: im Zelt: nähen an der Maschine (Anmeldung bis Dienstag, 6. Oktober);

Montag, 12. Oktober: 14 bis 20 Uhr: offenes Haus, die große „Quatsch-Ralley“ im Jukids, 15 Uhr: im Zelt: basteln mit Naturmaterialien (Anmeldung bis Dienstag, 6. Oktober);

Dienstag, 13. Oktober: 13 Uhr: Ukulele, 14 bis 20 Uhr: offenes Haus, Zeichnen mit Merlin, 15 Uhr: Fußballgolf (draußen, Anmeldung bis Montag, 12. Oktober), 15 Uhr: im Zelt basteln mit Naturmaterialien (Anmeldung bis Donnerstag, 8. Oktober);

Mittwoch, 14. Oktober: 14 bis 20 Uhr: offenes Haus, Geschicklichkeitsspiele, 15 Uhr: im Zelt: nähen an der Maschine (Anmeldung bis Donnerstag, 9. Oktober);

Donnerstag, 15. Oktober: 14 bis 20 Uhr: offenes Haus, Wikingerschach, 15 Uhr: im Zelt wird getöpfert (Anmeldung für zwei Termine am 5. und 15. Oktober bis Dienstag, 6. Oktober);

Freitag, 16. Oktober: 13 Uhr: Ukulele, 14 bis 20 Uhr: offenes Haus, Turniertag im JuKidS, 15 Uhr: im Zelt wird getöpfert (Anmeldung für zwei Termine am 6. und 16. Oktober bis 6. Oktober).