Lesen, basteln, Tennis spielen : Ferienangebote trotz Urlaub im Jugendzentrum

Barmstedt | Mit einem großen Programm samt verschiedenen Spielen hat das Barmstedter Jugend- und Kinderzentrum (JuKids) in der vergangenen Woche die Halbzeit der Sommerferien gefeiert. Nun macht aber auch das JuKids Ferien: Bis Anfang September ist das Jugendzentrum geschlossen. Doch für weitere Angebote ist gesorgt: In der Barmstedter Stadtbücherei läuft der Ferienleseclub (FLC), zudem gibt es weitere Ferienaktionen der Stadt und des Kreisjugendrings in Barmstedt.

So lädt Sabine Jülich, Leiterin der Stadtbücherei, in den Ferienleseclub ein. Leseratten leihen sich dort Bücher aus, die in einem Extra-Regal im hinteren Bereich der Stadtbücherei stehen. Nach spätestens drei Wochen bringen sie die Lektüre zurück und beantworten dem Ferienleseclub-Team von Montag bis Freitag, zwischen 15 und 18 Uhr, Fragen dazu. Wer sich darauf einlässt, erhält Zertifikate in den Stufen Bronze, Silber oder Gold. Der Abgabetermin für die Logbücher ist Mittwoch, 6. September. Die Abschlussveranstaltung mit Zertifikationsverleihung durch Bürgermeisterin Heike Döpke findet am Freitag, 14. September, um 16.30 Uhr, im JuKids, Rosenweg 7 in Barmstedt statt. „Aktuell haben sich 81 Schüler angemeldet“, so Jülich. „Eine Anmeldung ist während der gesamten Sommerferien noch möglich“, betont sie. Der Ferienleseclub ist ein Leseförderprojekt, das während der großen Ferien in sämtlichen schleswig-holsteinischen Bibliotheken stattfindet.

Ebenfalls in der Stadtbücherei bietet Edith Roppel aus Heede während der Sommerferien ihre Bastelstunden an – und zwar jeweils mittwochs von 15 bis 16.30 Uhr. Auch dafür sind Anmeldungen noch möglich, betont Jülich – allerdings nur direkt in der Stadtbücherei im Holstenring 10. Die Kosten belaufen sich auf jeweils 2,50 Euro. So werden morgen beispielsweise lustige Mobiles mit Meeresbewohnern gebastelt, eine Woche darauf Raupen aus Eierkartons und zu guter Letzt am 30. August kreative Dekobilder mit Schätzen aus der Natur.

Die Tennisgemeinschaft Barmstedt (TG) lädt vom 28. August bis zum 1. September alle Kinder ab sechs Jahren zum nächsten Tenniscamp ein. Treffpunkt ist die Tennisanlage am Bornkamp. Kinder sollten Sportbekleidung und Sportschuhe tragen, Tennisschläger und Bälle werden gestellt. Die Kosten betragen zehn Euro. Weitere Informationen sind unter der Rufnummer 0172-4050167 erhältlich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Seit nunmehr 37 Jahren bietet das Amt Hörnerkirchen die Ferienaktion zur Sommerzeit an. So steht am 23. August das Backen auf dem Schümannhof auf dem Programm, zwei Tage später der Besuch der Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg. Gleich zwei Angebote gibt es am 26. August: eine Kanufahrt auf der Schmalfelder Au sowie eine Tagesfahrt in den Barfußpark. Weitere Informationen sind unter der Rufnummer 04127-977537 im Bürgerbüro Hörnerkirchen erhältlich.

Auch bei den Ferienangeboten des Kreisjugendrings (KJR) gibt es noch freie Plätze: So besteht die Möglichkeit, ein Floß zu bauen und in See zu stechen sowie einen Schatz in Barmstedt zu suchen (22. August), den Serengeti-Park zu besuchen (23. August), einen Tag bei der Feuerwehr Hamburg zu verbringen (24. August), beim KJR zu klettern (28. und 29. August) oder in den Heidepark (30. August) zu fahren – um nur einige Beispiele aufzulisten. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des KJR unter www.kjr-pi.de.

