Müll-Frevel in Barmstedt : Farbeimer illegal entsorgt – Polizei bittet Zeugen um Hilfe

Sondermüll wurde an einem Mehrwegcontainer an der Marktstraße abgestellt. Der Umwelttrupp der Polizei Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen.

Avatar_shz von Carsten Wittmaack

16. November 2020, 20:30 Uhr

Barmstedt | Hausmüll gehört in den Mülleimer. Und Sondermüll, der speziell entsorgt werden muss, darf nicht einfach neben einem Mehrwegcontainer abgestellt werden. Noch unbekannte Umwelt-Frevler haben exakt diesen falschen und vor allem unzulässigen Weg der Müllentsorgung gewählt. An einem Mehrwegcontainer an der Marktstraße in Barmstedt wurden am Montag (16. November) diverse Farbeimer und Dosen entdeckt.

Tatort Marktstraße

Der Umwelttrupp der Polizei Elmshorn hat sich der Sache angenommen und ermittelt wegen des Verdachts des Umgangs mit unerlaubten Abfällen. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge an dem Container beobachtet haben.

Suche nach Tatzeugen

Hinweise sind an den Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizei- und Autobahnreviers Elmshorn unter der Telefonnummer (04121) 40920 zu richten.