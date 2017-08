Das Programm von Sonntag : Familientag mit Comedy, Musik und Feuerwerk

vergrößern 1 von 2 Foto: bz 1 von 2

Barmstedt | "Am dritten Tag des Stoppelmarkts haben wir unseren Familientag“, sagt Projektberater Günter Sattler, der sich gemeinsam mit Veranstalter Michael Sonnenberg um die Organisation kümmert. Die Stände öffnen ab 14 Uhr. In der Chemnitzstraße warten der „Markt der anderen Art“ sowie das Stoppelmarkt-Café und die Volksbank-Kinderarena auf die Besucher. Zusätzlich wird Klaus Wernicke als „Hinnerk, der Mann mit der Orgel“ dort unterwegs sein.

Das Bühnenprogramm auf dem Marktplatz beginnt um 14 Uhr mit dem Shanty-Chor Alstermöwen. Auf der Bühne in der Reichenstraße sorgt erst ein DJ für Musik, dann tritt ab 15.15 Uhr Horsini mit seiner Bauchredner- und Zaubershow auf. Ab 17 Uhr entert die Band die Schwalestädter aus Neumünster die Bühne in der Reichenstraße.

Ab 19.15 Uhr stehen dann die Höhepunkte des Abends auf dem Programm: Mit „The Best of Swing and Rock’n Roll“ tritt der Österreicher Peter Grimberg, bekannt durch das Musical „Servus Peter“, auf dem Marktplatz auf. Weiter geht es dort ab 20.30 Uhr mit Parodist und Imitator Michael Birkenfeld, der dutzende Stimmen in seinem Repertoire hat. „Da sind wir schon stolz drauf, dass wir beide zusammen auf das Stadtfest bekommen haben“, sagt Sattler. Auf der Bühne in der Reichenstraße steht ab 19.45 Uhr Spooky, der Steuermann, der eine Animationsshow mit Musik für die ganze Familie zeigt. Zudem wird es gegen 21.30 Uhr erneut ein Höhenfeuerwerk über der Barmstedter Innenstadt geben, das von allen Ausstellern gemeinsam finanziert wird, sagt Sonnenberg.

von Christian Uthoff

erstellt am 18.Aug.2017 | 16:00 Uhr